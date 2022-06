Vous venez tout juste de marquer l'histoire en ramenant votre premier bouclier de Brennus à Montpellier, que ressentez-vous ?

C’est le premier grand titre dans notre vie de jeune club, on n'a que 36 ans alors que les autres ont un siècle. On est en train d’écrire notre histoire. Cette histoire en ce qui me concerne a 11 ans et depuis on travaille. Il y a eu des hauts et des bas mais on progresse.

Est-ce que vous réalisez ?

On le réalise pleinement, de toute façon si on ne le réalisait pas le club et les supporters sont là pour nous le faire réaliser. Nous sommes allés deux fois en finale et deux fois nous avons perdu. Nous avons une évolution assez intéressante. On a compris beaucoup de choses que je n’avais pas comprises au départ parce que j’étais novice dans le rugby. Je pense que nous avons compris nos échecs et on capitalise sur nos réussites.