Il a rendu public sa décision. L'arrière du XV de France Melvyn Jaminet a confirmé jeudi soir qu'il quittera Perpignan en fin de saison pour rejoindre le Stade toulousain, champion de France et d'Europe en titre, où il a signé pour trois ans.

"C'est un choix qui a fait beaucoup parler et je vais pouvoir en parler ce soir. J'ai pris la décision de partir à Toulouse pour les trois prochaines saisons. Ce n'était pas un choix facile (...) (L'USAP) c'est un club qui compte pour moi, qui m'a fait monter très haut", a expliqué Jaminet, 22 ans, au micro de Canal Plus.

"J'ai envie aussi d'évoluer dans ma carrière"

"Le fait de passer par Perpignan qui m'a donné cette opportunité de jouer professionnel puis d'arriver en équipe de France et là, de pouvoir signer à Toulouse la saison prochaine, forcément c'est une évolution. J'ai envie aussi d'évoluer dans ma carrière et je pense que cela passera par le Stade Toulousain", a poursuivi l'arrière et buteur des Bleus (11 sélections), lors de l'émission "Late Rugby Club".

Formé à Toulon où il n'avait pas réussi à franchir le cap professionnel, Jaminet s'était relancé dans le rugby amateur avant de se révéler à Perpignan en Pro D2. Sa très bonne saison 2020-2021 avec l'Usap, marquée par une montée en Top 14, avait attiré l'attention du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié qui lui avait offert ses premières capes lors de la tournée en Australie en juillet dernier alors que Jaminet n'avait pas encore joué au sein de l'élite en club.

Il s'est depuis imposé comme le titulaire des Bleus au poste d'arrière et a participé à la conquête du Grand Chelem lors du dernier Tournoi des six nations, le premier pour la France depuis 2010.