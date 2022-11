"J’ai suivi ça à distance, depuis Marcoussis, avec mes partenaires de l’UBB", raconte Matthieu Jalibert. Sans être vraiment surpris de l’éviction de Christophe Urios tant les rumeurs ne cessaient de prendre de l'ampleur ces dernières semaines, l'ouvreur de l'UBB explique : " Je ne pensais pas que ça allait se passer de façon aussi rapide et aussi brutale. C’est le président qui a pris cette décision car il a sûrement senti que c’était le bon moment pour essayer de trouver une nouvelle dynamique en raison des résultats de ce début de saison. On doit s’adapter, mais comme je l’ai dit, c’est maintenant à nous les leaders de reprendre les choses en main pour bien finir cette saison".

Matthieu Jalibert - Bordeaux-BèglesIcon Sport

"Quand je lis que Laurent (Marti) a viré Christophe pour me faire plaisir ou pour que je reste au club, ça me rend dingue"

Et alors qu'il s'est murmuré que Laurent Marti (président de l'Union Bordeaux Bègles) aurait décidé de se séparer de Christophe Urios pour tenter de conserver le demi d'ouverture annoncé en partance en fin de saison, Matthieu Jalibert assure : "Depuis l’affaire de l’an passé après le match face à Perpignan, j’ai l’impression que les médias ont essayé de m’opposer en permanence à Christophe. Or, en début de saison, nous avions eu une discussion, on s’était dit les choses, point barre. Il n’y avait plus aucun problème. Mais visiblement, c’est facile de me jeter la pierre, de dire que c’est de ma faute. Je n’ai jamais demandé la tête de Christophe (Urios). Quand je lis que Laurent (Marti) a viré Christophe pour me faire plaisir ou pour que je reste au club, ça me rend dingue. C’est complètement lunaire parce que c’est totalement faux. D’ailleurs, je crois que l’ensemble de l’effectif a beaucoup de respect pour ce qu’il nous a apporté durant ces trois dernières années. Avec lui, nous avons franchi un cap et nous lui en sommes reconnaissants." Voilà qui est clair.