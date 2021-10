Un ultime grattage de Pablo Dimcheff et l’UBB peut lever les bras avec un sixième match sans défaite et même une quatrième victoire consécutive à l’issue de cette performance au Hameau. Les hommes de Christophe Urios se sont pourtant fait peur, alors qu’ils menaient 27 à 9 à la mi-temps, après un premier acte maitrisé pendant lequel ils ont fait preuve d’envie, d’engagement, réussissant à maintenir une Section sous pression et rarement dangereuse. Pour autant, Pau n’est pas parvenu à inverser le sort d’un match qui ne l’aura vu mener que durant deux petites minutes, après une pénalité de Zack Henry (5e, 3-0).

Les Béarnais avaient pourtant offert une très belle réaction, passant un 17 à 3 à leur adversaire en l’espace de 18 minutes, grâce à une réalisation d’Antoine Hastoy suite à des libérations rapides (44e), à un ballon écarté vers Jack Maddocks derrière une mêlée (55e), et l’adresse de Zack Henry face aux poteaux (7 sur 7 au final sur la partie). La dernière réalisation de Youri Delhommel suite à un ballon porté (73e) n’est finalement synonyme que de point de bonus défensif, et donc de première défaite cette saison au Hameau pour les hommes de Sébastien Piqueronies, qui enchainent un deuxième revers de rang.

Un doublé pour Matthieu Jalibert, préservé après avoir été victime d’un choc

Pour l’Union, ce précieux succès est synonyme notamment à une solide prestation de Matthieu Jalibert, auteur également d’un 100% au pied (6 sur 6) et décisif jusqu’à son remplacement à l’heure de jeu par François Trinh-Duc, sur commotion ; rien de très grave à première vue, deux jours avant l’annonce de la liste du XV de France pour la tournée. L’ouvreur a ouvert le bal suite à un bon travail de fixation des avants, prenant un intervalle gagnant (7e), et a doublé la mise sur interception (40e). Précieux également dans le jeu courant, il a contribué avec Maxime Lucu au dynamisme des attaques de l’UBB.

En plus de ce doublé de l’international tricolore, Bordeaux-Bègles a fait la différence avec UJ Seuteni, suite à une belle percée de Cameron Woki (14e), et par Romain Buros en bout de ligne sur un long temps fort (65e). Cela fait ainsi quatre essais au total pour les Girondins qui ne décrochent pas de point de bonus offensif mais qui signent un sixième match sans défaite, et s’imposent pour la deuxième fois à l’extérieur (après Lyon). L’UBB se positionne pour l’instant comme un solide dauphin du Stade Toulousain, et malgré une baisse de régime en seconde période, réalise une prestation solide hors de Chaban-Delmas.