Les matchs, le choc, la stat'... Tout ce qu'il faut savoir de la 12ème journée de Top 14

Les matchs :

Samedi 3 décembre : Clermont - Montpellier à 15 h

Samedi 3 décembre : Bayonne - Lyon à 17h

Samedi 3 décembre : Toulouse - Perpignan à 17h

Samedi 3 décembre : Bordeaux - Brive à 17h

Samedi 3 décembre : Stade français - La Rochelle à 21h05

Dimanche 4 décembre : Castres - Pau à 14h

Dimanche 4 décembre : Toulon - Racing 92 à 21h05

Les arbitres :

Clermont - Montpellier : M. Pearce (Angleterre) assisté de MM. Cayre et Elias. Vidéo : M. Rose (Angleterre)

Bayonne - Lyon : M. Foley (Angleterre) assisté de MM. Blasco-Banqué et Crapoix. Vidéo : M. Richards (Angleterre)

Toulouse - Perpignan : M. Evans (Galles) assisté de MM. Nuchy et Millotte. Vidéo M Whitehouse (Galles)

Bordeaux - Brive : M. Piardi. (Italie) assisté de MM. Charabas et Boyer. Vidéo : M; Liperini (Italie)

Stade français - La Rochelle : M. Brousset assisté de MM. Gasnier et Masse. Vidéo : M. Dellac

Castres - Pau : M. Busby (Irlande) assisté de MM. Ramos et Duhau. Vidéo M. Hodges (Irlande)

Toulon - Racing : M. Amashukeli (Géorgie) assisté de MM. Rousselet et Mallet. Vidéo M. Charabas.

Les commentateurs :

Clermont - Montpellier : Commentaires : Philippe Groussard - Consultant : Marc Lièvremont - Bord terrain :Philippe Fleys - Cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou

Bayonne - Lyon : Commentaires : Amaia Cazenave - Bord terrain : Thomas Glavany - Cabine : Paul-Antoine Leclercq

Toulouse - Perpignan : Commentaires : Nicolas Dupin de Beyssat - Bord terrain : François Plisson - Cabine : Rémi Dos Santos

Bordeaux - Brive : Commentaires : Arthur Bourdeau - Bord terrain : Jenny Demay - Cabine, Thibaut Martinez-Delcayrou

Stade français - La Rochelle : Commentaires : Bertrand Guillemin, consultant, Marie-Alice Yahé : bord terrain, Nicolas Souchon,

Castres - Pau : Commentaires : Jean Baptiste Esculié - Consultant : Jonathan Wisniewski - Bord terrain : Nicolas Dupin de Beyssat - Cabine : Philippe Groussard,

Toulon - Racing : Commentaires : Eric Bayle - Consultant : Cedric Heymans - Bord terrain : Philippe Fleys

La stat' : 5

C'est le nombre de victoires de Castres contre Pau sur les cinq derniers affrontements entre les deux équipes. La dernière victoire des Béarnais remonte à la saison 2019/2020 et une victoire 37-24 dans leur antre du Hameau. Si Pau espère pouvoir poursuivre sa belle série de victoire, Castres reste imprenable à domicile depuis vingt-quatre matchs et doit se racheter d'une défaite (53-7) à la Rochelle. Les Palois arriveront-ils à faire coup double, en faisant tomber les Tarnais dans leur forteresse et du même coup battre un adversaire qui ne leur réussit pas sur les dernières saisons ? Rendez-vous dimanche 14h pour le verdict.

Top 14 - Castres est sur une série d'invincibilité de 24 matchs à domicile Icon Sport

Le choc : Toulon - Racing 92

Gros choc en prévision à Mayol, dimanche soir en clôture de cette 12ème de Top 14. Toulon reçoit le Racing 92. Un duel qui opposera le septième au troisième du classement général. Les deux équipes sortent toutes deux d'une victoire, Toulon sur la pelouse du Stade français, le Racing 92 à domicile contre Clermont. Du côté de la Rade on espère poursuivre sur cette lancée et continuer de se rapprocher du podium. À l’inverse les Franciliens qui eux surfent sur quatre victoires de rang ne comptent pas lâcher le haut du classement et se déplacent avec l'ambition de faire un coup chez un concurrent direct. Rendez-vous dimanche à 21h05 pour ce choc.