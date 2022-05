19 : Le Racing doit en finir avec l’indiscipline

À Lens, dimanche après-midi, les Franciliens ont concédé, selon les statistiques officielles de l’EPCR, 19 pénalités contre La Rochelle. C’est évidemment beaucoup trop pour aspirer à une finale européenne…

En Top 14, cela va pourtant mieux pour le Racing 92, deuxième équipe la moins sanctionnée avec "seulement" 248 pénalités concédées, soit un peu plus de 10 par match. Seuls les Toulousains font mieux avec quatre coups de sifflet en moins.

30 : Chauvac en difficulté

Simon-Pierre Chauvac est le joueur le plus sanctionné du championnat. Avec déjà 30 pénalités concédées, dont la majorité en mêlée fermée, le pilier gauche briviste devance dans ce classement pas très honorifique un autre pilier, le Palois Siegfried Fisi’ihoi (29 pénalités), et un joueur très actif (parfois trop) dans le jeu au sol, le deuxième ou troisième ligne biarrot, Johnny Dyer. Suivent ensuite quatre autres piliers (Gigashvili, Lotrian, Bamba et Walcker).

8 : Les numéros huit, valeurs sûres de la Grande Mêlée

Parmi les quinze joueurs ayant la meilleure moyenne de points sur La Grande Mêlée, le jeu officiel du Top14, huit sont des numéros 8. Il s’agit là du Montpelliérain Zach Mercer (premier, 37 points*), du Rochelais Grégory Alldritt (troisième, 31 points), du Toulonnais Facundo Isa (quatrième, 30 points), du Palois Jordan Joseph (neuvième, 29 points), du Toulousain Selevasio Tolofua (dixième, 29 points), du Racingman Yoan Tanga-Mangene (onzième, 28 points), du Lyonnais Jordan Taufua (douzième, 28 points) et enfin du Briviste So’otala Fa’aso’o (quatorzième, 27 points).

0 : point pris par Lyon à Bordeaux depuis 2014

Depuis le 16 août 2014 (9-18) et la première rencontre entre les deux équipes à ce niveau, Lyon n’a jamais pris le moindre point en Gironde. Hormis lors de cette rencontre inaugurale, les Lyonnais n’ont jamais quasiment été dans le coup chez les Bordelais, encaissant plus souvent qu’à leur tour de sèches défaites (10-32 en 2016, 13-35 en 2018, 19-37 en 2020, 9-31 en 2021…). Mais le Lou n’avait encore jamais sombré à domicile comme il l’a fait contre Toulon, ni ne s’était qualifié pour une finale dans son ère professionnelle. Et comme il faut bien un début à tout…

36 : points de moyenne encaissés à Castres

Les actuels Perpignanais feront-ils mieux que leurs prédécesseurs ? C’est à souhaiter pour l’Usap.Sur les dix dernières saisons, les Catalans ont encaissé une moyenne de trente-six points dans le Tarn (36-17 en 2018-2019, 37-13 en 2013-2014, 38-36 en 2012-2013, 33-6 en 2011-2012).

1 : victoire à l’extérieur pour Clermont cette saison

L’ASM n’a gagné qu’une seule fois à l’extérieur cette saison (à Montpellier, 22-20). Une anomalie depuis l’instauration du Top 14, puisque Clermont s’est toujours imposé au moins deux fois hors de ses bases, sauf lors de la saison 2017-2018 (une victoire et un match nul). Au stade Aguiléra, les Jaunards seraient bien inspirés de gagner, à la fois pour rester dans la course aux barrages, mais aussi pour ne pas réaliser une saison “historique” bien malgré eux.