Le Racing 92 enchaîne, Toulon s'offre le choc au Vélodrome... Les pronos de la 23ème journée !

Castres - Clermont

Pas de défaite à la maison depuis décembre 2020, on voit mal cette série se terminer ce week-end pour un Castres olympique en forme, qui joue sa qualification et qui reçoit un Clermont aux lignes arrières décimées (Raka, Penaud, Moala, Matsushima, Naqalevu sont absents). Pas de surprises en prévision.

Notre pronostic : victoire de Castres

Stade français - Pau

La triple défaite dans le derby francilien aura certainement laissé des traces dans les têtes des soldats roses. Cependant, ces trois matchs se sont joués sans leur dynamiteur Waisea, un des meilleurs joueurs du championnat sans qui le Stade français perd toute inspiration. Il sera de retour pour affronter la bande à Hastoy, en pleine forme en Top 14, et, dans un match serré, nous voyons le Stade français relever la tête.

Notre pronostic : victoire de Paris, bonus défensif pour Pau

Brive - Lyon

Match capital en Corrèze. D'un côté Brive pourrait se donner un vrai bol d'air et prendre de la distance sur la zone de relégation pendant que Lyon se déplace avec pour ambition de stopper l'hémorragie et de retrouver une place au soleil parmi les 6. Un match au couteau, donc. Et dans ces cas-là on voit bien les Corréziens l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Lyon.

Racing 92 - Biarritz

Le Racing 92 a repris des couleurs en battant a trois reprises son voisin parisien. Auteur de 4 essais dans ces rencontres qui marquaient son retour à la titularisation depuis janvier et sa blessure, Teddy Thomas n'est pas étranger à se retour en fome de l'attaque ciel et blanche. Ajouté à cela le retour de Vakatawa, on peut imaginer que la rencontre tourne à la correction, d'autant plus que le Racing 92 doit absolument l'emporter avec bonus dans sa course à la qualification.

Notre pronostic : victoire bonifiée du Racing 92

La Rochelle - Perpignan

La Rochelle devrait faire tourner pour la réception des Catalans. Atonio, Alldritt, Danty et Priso sont en vacances alors que West, Rhule et Vito devraient être ménagés en prévision du déplacement à Toulouse. Perpignan va, lui, se déplacer au quasi-complet avec pour ambition de ramener un ou des point(s) précieux dans sa course au maintien. On pense, malheureusement pour eux, que ce sera trop juste tant la dynamique rochelaise est impressionnante en ce moment.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Toulon - Toulouse

Un choc au Vélodrome. Mais un choc qui se jouera sans Dupont, Kolbe, Ntamack, Baille et autres Cros et Marchand. Si le stade sera presque plein à craquer, on espère que le spectacle sera au rendez-vous sur la pelouse. Et on voit bien les Rouge et Noir s'imposer ! Facile me direz-vous... Ok, on voit bien les Rouge et Noir de la Rade s'imposer. Toulouse est instable en ce moment et a dépensé beaucoup d'énergie en coupe d'Europe, les locaux sauront leur faire payer.

Notre pronostic : succès de Toulon

Montpellier - Bordeaux

Le premier affronte le second dans ce choc du dimanche soir. Et pour le coup, on est sur deux dynamiques complètement opposées. Montpellier, en forme, s'est défait des Harlequins pendant que Bordeaux, dominé par La Rochelle, porte son total à 8 défaites lors des 9 dernières rencontres. Même si on annonce le possible retour du maestro girondin Jalibert, on ne voit pas Montpellier lâcher des points à la maison.

Notre pronostic : succès de Montpellier