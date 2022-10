Il n’avait plus porté le maillot jaune et bleu depuis mars dernier. Face à Toulouse, Tomas Lavanini a retrouvé ses partenaires auvergnats et n’a pas que constater la supériorité de la bande à Dupont. Pour son premier match avec Clermont cette saison, l’Argentine a été coupable de plusieurs plaquages manqués et n’a pas eu l’envergure de ses prestations avec les Pumas. Un processus normal selon Jono Gibbes, qui s’attend à une montée en puissance de son colosse. "Il n’est avec nous que depuis deux semaines. La saison dernière il a manqué de rythme, mais on a vu lors du Rugby Championship les qualités qu’il pouvait apporter à notre groupe. Il a préparé la réception de Lyon, il a joué quatre-vingt minutes à Toulouse, et je suis confiant pour l’avenir. Chaque semaine qui passe est bénéfique pour lui et il aura de plus en plus d’opportunités de nous apporter sa contribution”. Car avec le surrégime de Paul Jedrasiak (cinq titularisations d’affilée) et la blessure de Thibaud Lanen, le retour du Puma arrive à point nommé. Avec seulement dix apparitions la saison dernière, Tomas Lavanini n’a pas eu le rendement espéré. En fin de contrat en juin 2023, l’Argentin doit montrer son meilleur niveau à Clermont.

Top 14 - Clermont - Thomas LavaniniIcon Sport

Plus d’activité et moins de cartons jaunes

À Ernest-Wallon, Lavanini a montré qu’il pouvait être une arme offensive puissante. À plusieurs reprises, ses charges ont fait mal à la défense toulousaine et le Puma a très souvent été sollicité dans le jeu courant. Une évolution déjà notable par rapport à l’année dernière jumelée avec une baisse drastique de cartons jaunes concédés. Depuis janvier, l’ancien joueur de Leicester a disputé quinze matchs pour seulement un carton jaune. Une amélioration nette pour l’Argentin devenu une cible des arbitres. Au milieu de la furia catalane, Tomas Lavanini jouera son premier vrai test avec Clermont cette saison. Aux côtés de Sébastien Vahaamahina, le Puma est attendu pour dominer les collisions et marquer les Catalans physiquement. Le pack auvergnat comptera également sur lui pour être une solide poutre en mêlée et confirmer le bon début de saison de la conquête auvergnate. Lavanini sera évidemment scruté sur sa discipline et son activité en défense qui devront chacune, monter d’un cran par rapport à Toulouse. Si l’ASM veut franchir un cap, son soldat argentin devra être au rendez-vous toute la saison, à commencer par le bouillant déplacement à Aimé-Giral.