Le choc du week-end, le joueur à suivre... Tout ce qu'il faut savoir de la 21e journée de Top 14

Les matchs :

Samedi 26 mars : Toulon - Clermont à 15heures

Samedi 26 mars : Brive - Castres à 17 heures

Samedi 26 mars : Montpellier - Biarritz à 17 heurres

Samedi 26 mars : Pau - Perpignan à 17 heures

Samedi 26 mars : La Rochelle - Racing 92 à 17 heures

Samedi 26 mars : Stade français - Bordeaux à 21h05

Dimanche 27 mars : Toulouse - Lyon à 21h05

Les arbitres :

Toulon - Clermont : M. Ramos assisté de MM. Praderie et Coussan. Vidéo : M. Zitouni.

Brive - Castres : M. Brousset assisté de MM. Raynal et Gabaldon. Vidéo : M. Dellac.

Montpellier - Biarritz : M. Rousselet assisté de MM. Poite et Boyer. Vidéo : non communiqué.

Pau - Perpignan : M. Cayre assisté de MM. Blasco Baqué et Elias. Vidéo : M. Briquet Campin.

La Rochelle - Racing 92 : M. Charabas assisté de MM. Minery et Chazal. Vidéo : M. Rebollal.

Stade français - Bordeaux : M. Marbot assisté de MM. Dufort et Albert. Vidéo : M. Sclafer.

Toulouse - Lyon : M. Trainini assisté de MM. Gasnier et Bultet. Vidéo : M. Marchat.

Les chaînes et commentateurs :

Toulon - Clermont : en direct sur Canal + / Commentaire : Philippe Groussard / Cédric Heymans / Gaspard Augendre

Multirugby en direct sur Canal +

Brive - Castres : Commentaire sur site : Philippe Fleys / Thomas Perotto Commentaire en cabine : Thibault Pallordet

Montpellier - Biarritz : Commentaire sur site : Nicolas Souchon / François Plisson Commentaire en cabine : Sébastien Heulot

Pau - Perpignan : Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Jenny Demay Commentaire en cabine : Thomas Glavany

La Rochelle - Racing 92 : Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Christophe Miédougé Commentaire en cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou

Stade français - Bordeaux : en direct sur Canal + / Commentaire : Bertrand Guillemin / Xavier Garbajosa / Romain Lafitte

Toulouse - Lyon : en direct sur Canal + / Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Toulouse - Lyon

Orphelin de ses internationaux, le Stade toulousain a traversé une période douloureuse avec pas moins de six défaites consécutives. Mais les hommes d'Ugo Mola semblent avoir enfin sorti la tête de l'eau en s'imposant 35-10 face au MHR le week-end dernier. Après avoir perdu leur avance dans le top 6 (actuellement 5ème au classement), les Rouge et Noir vont devoir se frotter aux Lyonnais, qui eux, en revanche en ont profité pour prendre un peu d'avance au classement (3ème place). Si les Toulousains retrouvent leurs internationaux ce week-end, il n'empêche que les hommes de Pierre Mignoni ne se laisseront pas abattre aussi facilement, bien décidés à conserver leur place dans ce top 6 synonyme de qualification après l'échec de la saison passée.

La stat' : Clermont, bon élève du Top 14

Avec "seulement" neuf cartons jaunes et aucun rouge reçu, Clermont est l’équipe la moins pénalisée par les infériorités numériques depuis le début de saison. Cependant en termes de pénalités concédées, c’est Toulouse qui est le plus discipliné avec moins de 200 coups de sifflet contre eux (soit moins de dix pénalités par match).

Au fond de la classe, on retrouve deux équipes du bas de tableau avec Brive et Biarritz. Si les Basques ont concédé une pénalité de plus que les Corréziens (259 contre 258), le CAB a déjà récolté… vingt-et-un cartons jaunes et deux rouges. Le BO a pris quant à lui dix-neuf jaunes et un rouge.

Le joueur à suivre : à Liebenberg de montrer la voie

"Je vais tout donner pour pouvoir, peut-être, prétendre à un titre", glissait-il, il y a tout juste un mois, lors de l’annonce officielle de sa retraite anticipée, qui prendra effet à l’issue de l’exercice en cours. Wiaan Liebenberg, trentenaire au mois d’août, est naturellement animé d’une rage de vaincre sans commune mesure avant de raccrocher les crampons. De celles qui permettent de se surpasser. En atteste sa phénoménale activité sur la pelouse du Hameau, le 26 février dernier, quelques heures après avoir rendu publique la nouvelle.

Certes, au regard notamment de ses quatre plaquages manqués face aux Toulonnais, le flanker sud-africain est, comme l’ensemble de ses partenaires, passé au travers à Mayol, au sens propre comme au figuré. Lui l’habituel redoutable sécateur, culminant à 91 % de réussite au plaquage la saison dernière en Top 14. Sauf que la faillite collective a atteint une telle dimension dans le Var qu’elle fausse l’analyse des individualités. Dix ans après son titre de champion du monde junior, comme capitaine des Baby Boks, Wiaan Liebenberg reste l’un des ferrailleurs de l’ombre les plus craints et efficaces de la division.

Ce samedi, sauf pépin dans la dernière ligne droite de la préparation, l’ex-cadre de Montpellier disputera son centième match de Top 14. L’une de ses dernières joutes, avant de probablement rejoindre un univers où les statistiques sont aussi scrutées à la loupe. Celui de la finance et la gestion de patrimoine. D’ici là, pas de calcul ! À fond jusqu’à la ligne d’arrivée.