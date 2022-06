Le Castres olympique champion de France... Notre prono pour la finale du championnat

Castres - Montpellier

C'est un choc qui sent la poudre. Ce vendredi soir, le Stade de France se transformera en véritable champ de bataille, lors de la grande finale du championnat entre Castres et Montpellier. Impressionnantes en demi-finales, ces formations ont été récompensées de leur régularité vendredi et samedi derniers, puisqu'elles avaient chacune terminé la phase régulière dans le top 2. Connues pour leur organisation et la densité de leur ligne défensive, elles se retrouvent quatre ans après la finale MHR-CO de 2018, alors remportée par les Tarnais.

Si les Cistes partaient favoris il y a quatre ans, les deux équipes semblent aujourd'hui sur un même pied d'égalité, elles qui souhaitent d'ailleurs avancer à l'abri des projecteurs. Dans une rencontre qui s'annonce très serrée, l'expérience de l'axe 10-15 du Castres olympique pourrait bien faire la différence. Lors de ces fameux matchs couperets de phase finale, Benjamin Urdapilleta et Julien Dumora répondent, en effet, toujours présents. Devant, les hommes de Philippe Saint-André avaient marché sur Bordeaux-Bègles le week-end dernier. Mais contre une équipe rugueuse et au mental à toute épreuve, cela devrait être une toute autre histoire ce vendredi, notamment face aux terribles Staniforth, Hounkpatin et autres Champion de Crespigny.

Si le combat promet d'être féroce, nous voyons les Castrais s'imposer d'une courte tête, et ainsi offrir à leur champion Rory Kockott, un joli cadeau pour la fin de sa carrière. Pour Guirado et Ouedraogo, le MHR vouda évidemment faire de même.

Notre pronostic : victoire de Castres.