Les Tops

Ihaia West

Son essai à la 49e minute était, déjà, synonyme de victoire. Le demi d'ouverture, titulaire à quatre reprises seulement depuis le début de la saison, a réitéré sa superbe prestation de la 8e journée contre Toulon. Son essai, justement, était le fruit de ses qualités d'appuis, puisqu'il élimine deux défenseurs, revient à l'intérieur et marque dans l'intervalle. Aussi, sa précision face aux perches, même en coin, a vite mis les siens à l'abri au score.

Arthur Retière

Toutes ses courses furent un poison pour la défense paloise, systématiquement obligée de mobiliser deux ou trois défenseurs pour l'arrêter. En deuxième période, il élimine des défenseurs, donne la balle après-contact... Et se montre décisif sur l'essai de West. Son partenaire dans le trio arrière Brice Dulin ne fut pas en reste, avec une prestation pleine d'assurance sous les ballons hauts et des relances toujours bien senties

Jules Le Bail

Top 14 - Le Rochelais Jules Le Bail (La Rochelle) face à PauIcon Sport

Il a eu beau ne jouer qu'une seule mi-temps, son entraîneur Ronan O'Gara a considéré qu'il pouvait se reposer à la pause. Son essai très rapide, ses prises d'intervalle incessantes et sa capacité à être à hauteur au soutien de ses coéquipiers ont grandement participé au succès rochelais face à la Section. Jules Le Bail, qui était face à son frère Clovis, demi de mêlée titulaire aussi, aurait même pu s'offrir un doublé sans l'intervention de M. Rousselet pour une faute d'Arthur Retière au sol.

Les Flops

Tumua Manu

On ne peut omettre sa belle activité en fin de partie. Sa très belle percussion sur Raymond Rhule ou son bon plaquage sur Skelton sont à noter. Cependant, le carton jaune dont il a écopé à la reprise a revêtu d'une importance trop grande dans le résultat final. Dans la foulée, Tawera Kerr-Barlow et Ihaia West inscrivaient chacun un essai, annihilant tout suspense pour la demi-heure restante. Par la suite, à son retour, il se fit arracher le ballon par Raymond Rhule puis il perdit une autre possession, résultant d'un très gros plaquage de Jérémy Sinzelle.

Thibault Daubagna

L'entrée en jeu du demi de mêlée palois n'a pas eu l'effet escompté. Jamais Thibault Daubagna n'a réussi à dynamiser le jeu de la Section, qui avait besoin d'un coup de boost en deuxième période. De plus, plusieurs faits de jeu ne plaident pas en sa faveur tels que sa tentative de plaquage sur Will Skelton ou sa passe complètement ratée en fin de match... Le joueur de 27 ans n'a que trop rarement réussi à mettre dans de bonnes dispositions Antoine Hastoy et ses trois-quarts.

Nicolas Corato

Sans que sa prestation ne soit accablante, il était à La Rochelle à l'image du cinq de devant, soit trop sur le reculoir et trop pénalisé. Une pénalité concédée pour le pilier droit, deux plaquages manqués et aucune différence ballon en main.