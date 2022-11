La Rochelle se ressaisit, Pau confirme... Les pronos de la 10ème journée

Pariez sur le championnat avec de nombreux paris disponibles en cliquant juste ici !

Toulouse - Stade français

Quoi de mieux qu'un clasico pour lancer cette nouvelle journée de Top 14 ! Samedi après-midi, le Stade toulousain reçoit le Stade français à Ernest-Wallon, pour une rencontre qui verra le premier et le second s'affronter. Battus de peu à Jean-Dauger le week-end dernier, une réaction est attendue de la part des hommes d'Ugo Mola. Mais sans leurs internationaux, les Rouge et Noir pourraient être inquiétés par les Parisiens. En grande forme ces dernières semaines, les Soldats roses enchaînent les bonnes performances et peuvent espérer repartir d'Haute-Garonne avec un bon résultat. Un contexte qui promet un combat de tous les instants, et malgré les récentes performances du Stade français, la rencontre a des chances de sourire aux Toulousains.

Clermont - Bayonne

Défait à Castres lors de la précédente journée, Clermont doit rebondir devant son public. Face à Bayonne, les Jaunards auront l'occasion de relancer la machine, qui reste pour le moment sur un nul et une défaite. Au Pays-Basque, les Bayonnais sortent eux tout juste d'un exploit majuscule. Devant leur public, les hommes de Grégory Patat ont battu les leaders toulousains et sont parvenus à conserver leur invincibilité à domicile. Mais loin de leurs terres, les Basques pourraient déchanter. Au Marcel-Michelin, où pour le moment aucune équipe n'est parvenue à s'imposer, les Bayonnais pourraient bien repartir bredouilles.

Brive - La Rochelle

Après la correction infligée par Pau à Marcel-Deflandre, La Rochelle doit réagir, et vite. Auteurs d'un début de saison contrasté, les champions d'Europe en titre se cherchent toujours après les neuf premières journées de championnat. Et les Corréziens pourraient bien en faire les frais. Dans une période plus que délicate, les Brivistes sont pour le moment derniers du Top 14 et n'ont plus goûté à la victoire depuis le 1er octobre et la réception de Bayonne. De mauvaise augure à l'approche de l'accueil de La Rochelle, qui aura à coeur de se racheter.

Racing 92 - Perpignan

Après un début de saison en dents de scie, le Racing 92 vient tout juste de signer deux succès de rang pour la première fois de la saison. Et avec la réception de Perpignan, les Franciliens comptent bien poursuivre cette belle série. D'autant plus que l'Usap, qui reste tout de même sur une victoire à domicile contre Lyon, n'a toujours pas réussi à s'imposer loin de ses terres. Une situation qui devrait permettre à Finn Russell et ses coéquipiers d'enchaîner avec une troisième victoire.

Lyon - Castres

Secoué par des histoires de transfert ces derniers jours, le Lou reçoit Castres ce samedi. Actuellement 9ème de Top 14, et à égalité de points avec Castres qui lui est 5ème, Lyon est dans le peloton du championnat. Défaits à Perpignan le week-end dernier, les hommes de Xavier Garbajosa alternent entre bonnes et moyennes prestations depuis le début du championnat. Face à un Castres Olympique privé de Santiago Arata et qui n'a pour le moment pas réussi à s'imposer à l'extérieur, les Lyonnais devraient être en mesure d'assurer la victoire devant leurs supporters.

Pau - Bordeaux

C'est le moment pour la Section paloise de confirmer le retentissant succès de la précédente journée à La Rochelle. Face à Bordeaux, qui sera privé de plusieurs internationaux, à l'instar de Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Yoram Moefana, tous trois retenus avec le XV de France, les Palois doivent engendrer des points. Toujours dans la zone rouge, un succès leur permettrait de distancer Brive et de s'offrir un petit bol d'air. Du côté des Girondins, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Orphelins de plusieurs cadres pour cause de doublons, les Bordelo-Béglais sont également décimés au poste de troisième ligne, avec notamment la récente blessure de Bastien Vergnes-Taillefer. De quoi donner espoir à la Section paloise.

Toulon - Montpellier

Et pour conclure cette 10ème journée de Top 14, Montpellier se déplace à Toulon, une terre qui sourit aux Héraultais depuis maintenant plusieurs années. Il faut d'ailleurs remonter au 14 avril 2018 pour voir un voyage à vide des Cistes en terres toulonnaises. Mais ce week-end, les Toulonnais devraient inverser la tendance. Malgré l'absence de neuf internationaux et quelques blessés longue durée, les Varois visent la victoire. Battu d'un petit point à Bordeaux le week-end dernier, il n'est pas question pour le RCT de laisser filer d'autres points, surtout face à un Montpellier mal en point.

