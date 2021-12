Jauge limite à 5000 spectateurs : "On va s'y adapter à nouveau mais pas de bon coeur" explique Dulin

Pour le trois-quart-centre Jérémy Sinzelle, ca ressemble à du déjà-vu. "On a déja vécu ça lors du début de saison dernière. Quand tu joues habituellement devant 16 000 personnes te poussent, c'est toujours plaisant. Maintenant quand on t'annonce que tu passes à 5000, c'est sûr ca va être compliqué. Il y aura un peu moins de bruit, mais le stade ne sera pas vide, c'est déjà ça. J'espère que l'épidémie va se calmer et que ça pourra repartir de plus belle".

Même désarroi, même sentiment d'impuissance pour son adversaire du soir Brice Dulin, qui affirme qu'il s'adaptera comme tout le monde, mais à contre coeur forcément. "On est pas acteur des décisions, on les subit comme tout le monde. 5000 c'est mieux que vide, mais c'est vrai qu'on repart un peu dans cette morosité, en plein hiver en plus. Dans un match comme ce soir (lundi 27 décembre face à Lyon) avec des conditions météorologiques pareilles, avoir un stade plein avec des gens qui encouragent ça aide. On s'est adapté la saison passé, on va faire pareil mais c'est pas de bon coeur".

Enfin, le manager lyonnais Pierre Mignoni relativise et souhaite surtout éviter le huis-clos dans les stades. : "Limiter la jauge à 5000, ca veut dire sacrifier des personnes, c'est ça qui est vraiment dommage. J'espère que ce sera une bonne décision sur le plan sanitaire, on a vraiment pas envie de se retrouver à huis-clos et de jouer dans des conditions vraiment catastrophiques."