Il est un des hommes forts de ce week-end rugby après son altercation avec Christophe Urios et surtout la victoire des siens à Bordeaux, mais c'est cette fois loin des terrains que Ronan O'Gara va faire parler de lui, et loin de l'Hexagone. Lors d'une interview télévisée accordée au média britannique BT Sport, le manager rochelais a avoué son admiration pour le XV de la Rose et la possibilité d'être à la tête de la sélection anglaise. "Ce serait une énorme opportunité pour moi d'être à la tête de l'Angleterre. Quelle équipe ! Il y a toujours énormément de potentiel dans cette sélection, puis surtout des énormes joueurs, avec énormément de talent. Et puis la passion qu'il existe autour du rugby dans ce pays est spéciale."

En contrat jusqu'en 2024 avec La Rochelle

Des mots forts, sincères de la part de Ronan O'Gara qui devraient résonner du côté de l'Irlande, pays dont il a porté le maillot à 130 reprises, mais également à La Rochelle. Au mois de décembre, l'ancien demi d'ouverture avait ouvert la porte à un départ vers l'Irlande avant d'assurer qu'il "était un homme de parole" pour aller au bout de son engagement avec le Stade rochelais. Il est tout de même important de souligner qu'O'Gara est sous contrat avec les Maritimes jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Affaire à suivre donc.

Eddie Jones en sursis

La question au sujet du futur sélectionneur de la sélection anglaise n'est pas anodine. En effet, personne n'est sans savoir les actuels mauvais résultats du XV de la Rose. Les Anglais ont terminé troisième du Tournoi 2022, à égalité de points avec l'Écosse, quatrième. Surtout, pour la deuxième année consécutive, l'équipe d'Angleterre a terminé la compétition avec trois défaites en cinq matchs. Une situation forcément délicate pour Eddie Jones, mis en cause depuis de longs mois et pas épargné par les médias britanniques. L'ancien sélectionneur du japon pourrait plier bagages après la Coupe du monde 2023.