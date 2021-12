Stade français - Perpignan

Dans ce duel du bas de tableau, c’est Perpignan qui est le plus en danger. Après leur défaite face au CO à Aimé-Giral, les Catalans doivent compenser. Et cela passe par des points pris à l’extérieur, surtout face à une formation qui était allée les battre à la maison, lors du match aller. En face, le Stade français est en manque de rythme. Après avoir vu leurs deux derniers matchs reportés, les joueurs de la capitale ont envie d’en découdre. La réception de Perpignan tombe donc à pic. Nous voyons Sekou Macalou et les siens triompher.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3168 vote(s) Stade français Match nul Perpignan

Notre pronostic : victoire du Stade français

Clermont - Toulouse

Les Clermont - Toulouse sont souvent des matchs à spectacle. La rencontre de samedi soir ne devrait pas faire exception à la règle, les Rouge et Noir arrivant en Auvergne avec une très belle équipe. Comme à l’aller, nous voyons les Jaunards mettre énormément de bâtons dans les roues aux Toulousains, lors du premier acte, et peut-être même sur l’ensemble de la rencontre. Néanmoins, le facteur confiance semble être bien plus important chez les champions en titre, qui doivent éviter de perdre leur deuxième place au profit de Montpellier.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3331 vote(s) Clermont Match nul Toulouse

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Clermont

Bordeaux-Bègles - Biarritz

Assez peu performants à l’extérieur depuis le début de la saison (un seul point pris), et défaits par Montpellier ce lundi, les Biarrots ne se déplacent pas dans les meilleures dispositions à Chaban-Delmas, stade qui risque en plus d’être chauffé à blanc. Redoutables sur leur pelouse, les Girondins souhaiteront de leur côté faire le plein, histoire de garder Toulouse et Montpellier dans le rétro. De plus, les hommes de Christophe Urios avaient encaissé une véritable claque à Aguiléra en début de saison. Ils auront sûrement à coeur de rendre aux Basques la pareille.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2944 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Biarritz

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles avec le bonus offensif

Pau - Brive

Le vainqueur de cette rencontre pourrait bien faire la très belle opération du week-end. Ses deux concurrents pour le maintien jouant à l’extérieur, Brive a les moyens de prendre un peu d’air dans la partie basse du classement. De l’autre côté, une victoire paloise permettrait à la la Section d’envisager les prochaines journées sereinement, avec une potentielle belle avance sur les équipes du bas de tableau. Les quelques prestations très mitigées des Corréziens lors des dernières journées de championnat nous amènent à pronostiquer une victoire de Pau, bien poussé par son public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3102 vote(s) Pau Match nul Brive

Notre pronostic : victoire de Pau

Castres - La Rochelle

Très proches au classement, les deux équipes se sont imposées lors de la dernière journée du Top 14. Le CO d’un rien, le Stade rochelais plus largement. Avec leurs organisations méthodiques et leur densité devant, Castrais et Rochelais devraient nous offrir une bataille sans merci sur la pelouse de Pierre-Fabre. Nous voyons une rencontre serrée, entre deux formations rivales pour les places qualificatives. En effet, le vainqueur du match de dimanche après-midi terminerait la 14ème journée à la quatrième place du classement. De quoi rajouter un peu de sel à une rencontre qui n’en manquait déjà pas. L’avantage du terrain des Castrais, qui n’ont jamais perdu à Pierre-Fabre cette saison, devrait avoir son importance, alors que les Rochelais avaient assez peu convaincu lors de leurs six derniers déplacements.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3167 vote(s) Castres Match nul La Rochelle

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour La Rochelle

Lyon - Racing 92

Performant à domicile, le Lou n’a que peu existé sur la pelouse rochelaise, lundi. Il s’agira pour les hommes de Pierre Mignoni de relever la tête, après de bonnes performances en Challenge Cup. Les Racingmen sont eux très décevants en Top 14, et un sursaut était attendu depuis de longues semaines, au vu de la qualité des individualités. Ce sursaut a eu lieu à Northampton, où les Franciliens se sont brillamment imposés avec le bonus début décembre. Et rester sur une très bonne note européenne n’est jamais anodin, à l’heure de se frotter de nouveau aux formations de l’Hexagone. Le Racing, c’est la belle cote que nous tentons pour ce week-end.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2977 vote(s) Lyon Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire du Racing 92, bonus défensif pour Lyon

Montpellier - Toulon

Actuel troisième, le MHR est l’équipe en forme de ce championnat. Les Héraultais restent sur six victoires consécutives, et sur un succès plein de caractère acquis lundi à Biarritz. Dans leur antre, ils ont la possibilité de réaliser la passe de sept, et d’intégrer les deux premières place en cas de faux pas toulousain et/ou bordelais. Pour l’affiche du dimanche soir, ils reçoivent un RCT en phase de guérison. Car si les prestations varoises ne sont pas encore totalement abouties (en témoigne les sifflets de Mayol après la victoire contre les Zebre en Challenge Cup), elles laissent entrevoir une légère amélioration, notamment depuis l’arrivée de Franck Azéma. Surtout, malgré encore quelques absents de poids (Ollivon, Tolofua, Etzebeth…) Toulon pourrait aligner son plus beau XV depuis le coup d’envoi de la saison. Mais face à ces Montpelliérains-là, et à l’extérieur, ils devront sortir le fameux "match référence"…

Quel est votre pronostic ? Sondage 2935 vote(s) Montpellier Match nul Toulon

Notre pronostic : victoire de Montpellier