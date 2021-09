Comment vous sentez-vous à quelques jours de la reprise?

Très heureux. Comme on a pu le voir en Pro D2 la semaine dernière, les stades sont bien remplis donc c'est l'impatience qui prédomine. On sait qu'on va revivre de bons moments avec le public. Toulouse, c'est un gros morceau. Ils arrivent avec un groupe plein parce que les internationaux étaient, pour la majorité, au repos. On sait que ça va être, d'entrée, un gros morceau à domicile. Il faudra bien commencer, tout simplement. Sur le papier, il y a peut-être dix équipes, voire douze, capables de se qualifier (pour les phases finales, ndlr). Il faudra faire un très bon départ parce que tous les points qu'on peut perdre, il faut cravacher en fin de saison pour les récupérer et c'est là qu'on perd de l'énergie sur les phases finales.

Vous avez digéré la saison dernière?

On en a reparlé: d'un point de vue comptable, on a zéro titre mais, avec un peu de recul, on peut se dire qu'on a fait une belle saison. La frustration, légitime, c'est de se dire qu'on a fourni les efforts pour atteindre ces deux finales mais qu'on n'a pas été capables de les gagner. C'est aussi la différence avec un club comme Toulouse, qui a l'habitude de ce genre d'évènements et qui a su faire ce qu'il fallait pour gagner. Il faut être conscient du beau parcours qu'on a fait mais ne pas s'en satisfaire. Cela fait grandir si on ne commet pas à nouveau les mêmes erreurs, si la saison est différente dès cette année. On verra très vite si on a tiré les enseignements de ce qu'on a vécu.

Ronan O'Gara est désormais seul aux manettes. Est-ce que ça change quelque chose?

On se connaît bien, tout le groupe le connaît bien. Ça va être un nouveau rôle pour lui. Les choses ont plutôt bien commencé, assez naturellement. Il y a eu des changements dans le groupe, dans le staff... Tout s'est mis en place assez facilement pour le moment mais seule la vérité des matches nous dira si tout ça est positif. Il n'y aura pas de grande révolution dans notre jeu, on va rester sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a pu montrer la saison dernière. Il va y avoir des ajustements, comme toutes les équipes. Le but, ça va être d'analyser ce qu'on a pu faire de bien la saison dernière et gommer ce qui a pu être moins positif pour être encore plus réguliers et performants.