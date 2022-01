Biarritz s'offre le duel de la peur, le Racing gagne à nouveau... Nos pronos pour la 15e journée

Castres - Stade français

Après un match à suspense la semaine dernière contre La Rochelle (31-30), les joueurs du CO (4e) retrouvent la pelouse de Pierre-Fabre contre le Stade français (9e). Un terrain imprenable depuis plus d'un an et les Castrais devraient à nouveau s'imposer à domicile face aux parisiens. Pas de score fleuve donc mais une victoire des Tarnais.

Quel est votre pronostic ? Sondage 390 vote(s) Castres Match nul Stade français

Notre pronostic : victoire de Castres

Brive - Bordeaux-Bègles

L'UBB doit se racheter de sa fin de match contre Biarritz où l'état d'esprit avait forcément agacé Christophe Urios. De l'autre côté Brive pointe à la douzième place et chaque match à domicile compte dans l'optique de se détacher de la zone rouge. Malheureusement pour eux, les Brivistes risquent d'être un peu trop courts face à un leader sans doute déterminé.

Quel est votre pronostic ? Sondage 406 vote(s) Brive Match nul Bordeaux-Bègles

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles

Lyon - Pau

Après une courte victoire face au Racing (37-35) les hommes de Pierre Mignoni enchaînent à Gerland avec la réception de Pau. Sur le papier les Lyonnais (5e) partent avec l'étiquette de favori face à des Palois qui ont seulement gagné une fois à l'extérieur cette saison. Nous voyons le Lou triompher dans ce duel.

Quel est votre pronostic ? Sondage 378 vote(s) Lyon Match nul Pau

Notre pronostic : victoire de Lyon

Biarritz - Perpignan

Voilà un duel crucial pour le maintien qui se joue entre les promus. Les deux clubs sont à égalité de points (19) et occupent les deux dernières places de l'élite. Le vainqueur frappera donc un grand coup dans l'optique du maintien et c'est Biarritz qui semble partir avec un avantage. Tout d'abord les conditions climatiques s'annoncent délicates et le jeu au sol du BO pourrait en profiter. La dynamique est aussi du côté basque avec le point de bonus ramené de Bordeaux la semaine dernière (27-30). Dans un match serré et accroché nous misons sur une victoire du BO.

Quel est votre pronostic ? Sondage 404 vote(s) Biarritz Match nul Perpignan

Notre pronostic : victoire de Biarritz, bonus défensif pour Perpignan

Racing 92 - Clermont

Le Racing reste sur quatre défaites de suite en championnat et reçoit une équipe clermontoise en confiance après son succès contre Toulouse (16-13) lors de la dernière journée. Les deux dynamiques s'opposent mais les Franciliens n'ont plus le choix et doivent engranger des points, surtout à domicile. Nous voyons une victoire du Racing et les coéquipiers de Camille Lopez qui rentrent en Auvergne avec un point de bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 384 vote(s) Racing 92 Match nul Clermont

Notre pronostic : victoire du Racing, bonus défensif pour Clermont