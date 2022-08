Dans l'écrin magnifique de Saint-Lary, Pau a inauguré sa saison par une victoire assez large, quatre essais à zéro mais finalement trompeuse. On s’imaginait que la Section prendrait le large plus vite et surtout, différemment. Les Béarnais ont marqué trois premiers essais quasiment semblables, deux ballons portés après touche, puis une phase approchante. Heureusement, Vincent Pinto offrit in extremis un essai aéré à la foule sur un service de Clovis Le Bail. Mais Biarritz n’a pas démérité, loin de là, les Basques ont su construire deux ou trois mouvements séduisants qui auraient mérité mieux.

Treize pénalités concédées

Les Palois ont réussi à garder leur ligne inviolée par une bonne défense sur les assauts de près, c’est en général un indicateur d’un bon état d’esprit, mais ça ne dissipait pas cette impression de légère déception. Évidemment, dans ce contexte où les remplacements sont légion, il faut faire attention mais Sébastien Piqueronnies était le premier à pointer du doigt les insuffisances de son équipe : d’abord le nombre de pénalités concédées : treize à notre pointage. "Et surtout trois ou quatre pénalités que je qualifie de "rouge", c’est à -dire des pénalités qui ne souffrent d’aucun problème d’interprétation. Il faut absolument les enlever de notre jeu. Pour un match de reprise, tout ça est insatisfaisant." Le technicien béarnais abordait ensuite un autre sujet : "Aujourd’hui, nous avons été nettement dominés dans le jeu au sol. Nous avons même souffert de la comparaison. Il faudra se regarder dans la glace. Nous nous sommes fait gratter des ballons et nous avons subi les libérations rapides des Biarrots. Nous n’avons pas su les contester, les rendre pénibles. Ils ont donc pu facilement accélérer et nous mettre en difficulté. En Top 14, avec une telle faiblesse, on n'existera pas."

Restaient tout de même les zéro point encaissé, les zéro essai plutôt puisque les pénalités n’ont pas été tentées dans ce qui était d’ailleurs un "entraînement dirigé" vu la question des licences bloquées du BO. « Oui, notre défense fut un énorme point positif. Nous avions de bons repères malgré notre peu de vécu ainsi qu’un bon état d’esprit." On a aussi remarqué que les Palois ont construit peu d’actions construites capables de déborder un adversaire promis à la Pro D2. La Section a aussi eu beaucoup de mal à lancer le jeu, surtout en première période à cause entre autres d’une conquête perturbée en touche Piqueronnies en convenait : il y aura donc beaucoup de points à affiner cette semaine.