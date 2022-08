Après leur première victoire face à Biarritz la semaine dernière (22-0), les Palois ont remis le couvert face à Mont-de-Marsan. Forts d'une belle entame, avec un essai d'Elliot Roudil dès la quatrième minute, la Section n'a jamais lâché le score. Bien aidés par la puissance de Jordan Joseph, auteur de deux réalisations, les Béarnais sont rentrés aux vestiaires sur le score confortable de 19 à 3. Pris dans l'étau vert et blanc, le Stade montois a pu se libérer dans le second acte avec trois essais. Insuffisant toutefois pour renverser la vapeur. Capelli et Gailleton ont clos tout suspense en fin de rencontre. 33-20 score final.