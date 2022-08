Stade français 56-15 Massy

Ouverture en fanfare pour les Parisiens ! Le Stade français a tranquilement disposé de Massy 56-15 avec huit essais au compteur. Les soldats roses ont pris les commandes d'entrée grâce à Giorgi Melikidze et ont ensuite lâché les chevaux. Meené de onze points à la pause (21-10), les Massicois ont ensuite subi les assauts parisiens. Les Franciliens devront régler la mire la semaine prochaine pour la première journée de Pro D2 face à Rouen.

Pau 33-20 Mont-de-Marsan

La Section reçu deux sur deux. Une semaine après une solide victoire face à Biarritz, les Palois ont disposé de Mont-de-Marsan à Aire sur l'Ardour grâce à une démonstration de force en première mi-temps. Un essai dès la quatrième minute de Roudil et un doublé de Jordan Joseph ont fait la différence pour mettre leurs coéquipiers à 19-3 à la pause. Malgré un sursaut d'orgueil en seconde période, le Stade montois n'a pas pu renverser la table et devra tirer les leçons de ce revers la semaine prochaine pour la première journée de Pro D2.

Toulon 21-40 Clermont

L'ASM peut revenir en Auvergne avec le sentiment du devoir accompli. Au complexe Léo-Lagrange de Toulon, les Clermontois ont fait parlé la puissance de leur pack et d'Alivereti Raka pour prendre le meilleur sur le RCT. Plus précis et disciplinés que leurs adversaires du soir, les Clermontois ont atteint la barre des quarante points mais peuvent regretter certains errements défensifs sur les trois essais encaissés. Sans bon nombre de ses cadres, Toulon devra à l'inverse rectifier le tir la semaine prochaine face à Toulouse.

Perpignan 14-28 Racing 92

Première sortie réussie pour Cameron Woki. Le troisième ligne a pu prendre part au succès autoritaire des Racingmen sur la pelouse de Perpignan. Si les Catalans ont frappé en premier grâce à Mathieu Acébès, les Franciliens ont su réagir grâce à Louis Dupichot. Mené 14-7 à la pause, le Racing a renversé la vapeur dans le second acte grâce aux jeunes Tabet et Baudonne. Pour Perpignan, les matchs amicaux s'arrêtent là et les hommes de Patrick Arlettaz peuvent pleinement se focaliser sur le déplacement à Pau, en ouverture du championnat.

Montauban 33-14 Castres

Pour la deuxième édition du trophée Ibrahim-Diarra, Montauban s'est imposé face à Castres. En avance dans sa préparation, avec deux matchs amicaux joués avant ce vendredi soir, les Montalbanais étaient en meilleure forme que les Castrais. Grâce à cinq essais, dont deux de pénalité, l'USM a pris le dessus physiquement. Pour Castres, ce premier match de préparation était surtout synonyme de découverte pour les recrues, puisque aucun titulaire de la dernière finale n'a pris part à la rencontre.

Montpellier 17-21 Lyon

Les Lyonnais ont surpris les Montpelliérains à Bastia. Menés 17-7 à la pause, les hommes de Xavier Garbajosa ont totalement retourner la situation dans le second acte pour finalement l'emporter 21-17. Un 14-0 qui devrait être l'un des principaux axes de travail de MHR qui jouait son premier et unique match de préparation. Le LOU pourra également regretter sa première mi-temps et consolider ses acquis.

Brive 22-17 Bristol

Le staff briviste a dû s'arracher les cheveux. Réalisant une première période parfaite, avec dix-neuf points d'écart, les Corréziens ont ensuite subi les assauts de Bristol. Portés par une bonne conquête mais minés par l'indiscipline, les Corréziens ont vu les Anglais revenir à 22-17 à douze minutes du terme. Mais le CAB s'impose finalement au forceps et devra monter d'un cran la semaine prochaine face au Racing 92.