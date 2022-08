Le public de Saint-Affrique pensait sans doute que la rencontre était pliée à la pause. Le CAB avait récité sa partition grâce à trois essais de Lee, Papali'i et Laranjera, dont deux juste avant la mi-temps. 19-0 au moment de revenir des vestiaires et pourtant les Coujoux ont très vite subi les assauts de Bristol. Menés 22-17 à douze minutes du terme, les Ours n'ont pas pu passé devant les noir et blanc et meurent finalement à cinq points. Les Brivistes ont notamment profiter d'une très bonne conquête mais devront travailler sur leur discipline la semaine prochaine face au Racing.

À SAINT-AFFRIQUE - vendredi 20 heures 45 - Brive bat Bristol 22-17 (mi-temps, 19-0)

Arbitre : M. Ramos - Languedoc-Roussillon.

BRIVE : 3E Lee (6e), Papali’i (37e), Laranjeira (39e) ; 2T Laranjeira (7e, 38e) ; 1P Lacoste (58e).

BRISTOL : 3E Purdy (50e), Uren (52e), Morahan (68e) ; 1T I. Lloyd (53e).

BRIVE Laranjeira (cap.) ; Muller, Galletier, Lee, Fabien ; (o) Hervé, (m) P. Abadie ; Voisin, Papali’i, Gue ; Rixen, Van Eerten ; Tapueluelu, Karkadze, Fraissenon.

Sont entrés en jeu : Arnold, Brennan, Da Silva, Van der Merwe, Bituniyata, Matalaweru, E. Abadie, Jurand, Sanga, Lacoste, Ceccarelli, Matu’u, Bedou, Coria-Marchetti, Bruges, Raffy, Ferte.

BRISTOL Lane ; Fricker, Bates, I. Lloyd, Purdy ; (o) Worsley, (m) Uren ; D. Thomas (cap.), Harvey, Duncan ; Hawkins, Eames ; Armstrong, Capon, Y. Thomas.

Sont entrés en jeu : A. Benz-Salomon, J. Benz-Salomon, Mulhall, Kloska, Kerr, Byrne, Rice, Owen, Holmes, Heenan, Tull, Lewis, Whiteley, Lennon, J. Lloyd, Wilstead, Williams, Jenkins, Jones, Morahan, Rowson.