En Top 14 les deux écuries auront des ambitions différentes pour l'exercice 2022-2023 du Top 14 : le maintient pour Bayonne, pourquoi pas le titre pour les Bordelais. Pourtant ce samedi les deux équipes se croisent pour se préparer, encore une fois avec des objectifs différents. Pour les Basques : confirmer. Pour l'UBB : bien se lancer.

Vendredi dernier, pour leur premier test, les Ciel et Blanc régalaient leur public contre Colomiers après un entame de feu (33-12). Ce samedi l'objectif sera de confirmer contre un écurie de Top 14 et pas n'importe laquelle en la présence du demi-finaliste bordelais. Confirmer mais aussi s'améliorer, "On a vu des bonnes choses contre Colomiers, assure Gerard Fraser, entraîneur des arrière de l'Aviron. Mais il y a aussi eu des déchets. C’est normal. Dans la précision, la vitesse de déplacement, le jeu sans ballon, on a besoin de certitudes. On doit aussi davantage garder le ballon que contre Colomiers si on veut challenger les équipes du Top 14. Et pour cela, le match face à l’UBB sera instructif. Il va nous donner des indications sur notre niveau actuel." Des certitudes, les Bayonnais devront en tirer de cette rencontre puisque ce sera la dernière avant le déplacement à Toulon pour l’ouverture du championnat, si ce n’est un entraînement dirigé face à Pau la semaine prochaine.

Frédéric Charrier - Bordeaux-BèglesIcon Sport

L'UBB à resserré les rangs

De leur côté les Bordelais lançent leur saison après une semaine de stage à Saint-Lary, une préparation avec un effectif plein. Les internationaux français Jolmes, Lucu, Moefana et Jalibert sont de retour dans un groupe où il ne manque plus que les internationaux argentins Guido Petti et Santiago Cordero, ainsi que Ben Tameifuna, lequel a terminé tard sa saison avec les Tonga. Un semaine qui a premis de lier un groupe selon Frédéric Charrier l'entraîneur des trois-quarts de l'UBB, "C’est sûr que cette semaine, on passe des moments ensemble. Ça nous permet de mettre en place notre projet avec ce qu’on appelle la vision La vision c’est un projet sur lequel on va s’appuyer toute la saison. Il y a des réunions où on commence à réfléchir sur certains points de notre fonctionnement et où on demande aux joueurs de réagir à cela.".

Ce match mettra donc fin à la préparation Bayonnaise, les Bordelais disputeront un second et dernier match amical contre Clermont vendredi prochain à Issoire.