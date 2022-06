Ils ont été imbattables. Cette saison, ni Bayonne, ni Oyonnax, ni aucune autre équipe de Pro D2 n'est parvenu à s'imposer face à Mont-de-Marsan au stade André-et-Guy-Boniface. Terrifiants, les Landais tiennent un bilan affolant à la maison : quinze matchs, quinze victoires, dix bonus offensifs, 56 essais inscrits et seulement 18 encaissés. Seules deux équipes sont parvenues à arracher un point de bonus défensif dans l'atelier de torture qu'est devenu le stade de Mont-de-Marsan : Montauban et Bayonne.

Un staff qui sait l'importance des matchs à domicile

"On veut tout gagner dans notre stade, confirmait Patrick Milhet à la mi-saison déjà, alors que les Montois avaient empoché huit victoires bonifiées sur huit lors de la phase aller à domicile. Ensuite, bien évidemment, les points de bonus offensif, c’est quelque chose d’énorme." Le manager n'est d'ailleurs certainement pas étranger au bon fonctionnement des siens devant leur public. Il faut dire que celui qui est arrivé au club en 2006 y est aussi attaché. En fait, les Montois sont même menés par un staff 100 % local.

Pro D2 - Patrick Milhet (Mont-de-Marsan)Icon Sport

Rémi Talès et Julien Tastet sont d'anciens joueurs du club et Stéphane Prosper a entraîné les Landais pendant près de neuf ans avant de partir, puis de revenir. Forcément donc, pour ce staff, les matchs à la maison sont primordiaux. Et ce dimanche encore plus ! À 17h45, les Montois reçoivent Perpignan, pour un barrage d'accession attendu. Face à une équipe de Top 14, en plein confiance qui plus est, les Montois sauront-il garder inviolé leur stade André-et-Guy-Boniface ?

Bayonne, la claque qui change tout ?

Une première défaite tomberait en tout cas au plus mauvais moment. Surtout après la grosse déconvenue survenue en finale de Pro D2, face à Bayonne. La cinglante défaite (49-20) pourrait laisser des traces, et a surtout donné quelques indications sur l'état de forme amoindri des Montois, déjà ressenti contre Nevers en demi-finale. Physiquement affaiblis, à l'image de troisième ligne Léo Banos, auteur d'une énorme saison, ils auront fort à faire contre les Catalans.

Le public landais et la confiance engendrée cette saison à domicile suffiront-ils à faire la différence ? Peut-être. Les Montois n'ont certes, pas perdu de la saison à domicile, mais ils n'avaient aussi jamais reçu de fessées avant celle reçue contre l'Aviron. Comme quoi, il y a des premières à tout.