Bayonne s'est écroulé face à Clermont samedi après-midi, lors de la 17e journée de Top 14. Humiliés 73-3 après avoir encaissé 10 essais, les Basques font grise mine et pointe à l'avant-dernière place du championnat. Yannick Bru n'a pas caché son agacement en conférence de presse d'après-match :

"Je vais être très bref. Je veux présenter mes excuses à tous ceux qui aiment ce club de l’Aviron. Perdre à Clermont, c’est possible, mais de cette manière-là, c’est tout simplement inadmissible. On peut excuser les erreurs techniques mais pas le fait de baisser comme on l’a fait les bras en deuxième période. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n’est que l’on va repartir au travail pour essayer de montrer un beau visage le plus vite possible."