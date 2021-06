La France du rugby voulait ce derby. Le Pays Basque non, il le redoutait. Et vous ?

Nous nous étions préparés à cette échéance depuis un mois. L’idée était de monter en puissance, parce que je ressentais, au fond de moi, que les oppositions de fin de saison nous étaient défavorables. Je ne peux pas dire que je le redoutais. On aurait aimé qu’il y ait une surprise, on s’est donné les moyens de la créer, mais malgré la progression de l’équipe, il y a une dramaturgie sur ces cinq dernières minutes, samedi soir. On va dire que c’était écrit.

Que vous a-t-il manqué pour éviter ce barrage ?

Un point et on l’a laissé à Pau. Ce déplacement restera gravé dans ma tête comme une grosse injustice.

Samedi, vous aurez tout à perdre et Biarritz aura tout à gagner…

Je ne suis pas d’accord avec vous. C’est un match pour gagner un ticket en Top 14. On va y aller avec la détermination de montrer que le projet de Bayonne a sa place dans l'élite du rugby français. On doit et on va aller chercher une victoire, et ne surtout pas jouer avec l’esprit du perdant.

Jamais l’équipe de Top 14 n’a gagné cet “access match”. Vous n’avez jamais remporté de derby et votre équipe a du mal avec les matchs couperets. Vous espérez donc faire mentir les chiffres.

Je crois que le contexte est vraiment différent. Il y a quelques années, quand on a perdu ces derbies, nous avions une équipe très jeune. Elle a deux ans de plus, nous avons tous appris de ça. J’ai pu m'imprégner de la culture locale et j’ai compris certaines choses. Ensuite, jamais la compétition et la concurrence au sein de ce Top 14 n’ont été aussi fortes que cette année. On se retrouve barragiste avec dix victoires, une de plus que Pau. Je pense qu’on a montré à tout le monde qu'on devait être respectés dans ce championnat avec nos forces et faiblesses. Cette expérience, rajoutée à la saison qu’on vient de vivre, nous donnent une énergie incroyable. Je pense sincèrement qu’on fera mentir les statistiques de l’access match de ces deux dernières années.

Samedi, en plus de jouer un barrage, vous jouerez un derby face à Biarritz. Que comptez-vous faire pour ne pas être pris dans l'euphorie du rendez-vous ?

On doit juste se centrer sur notre métier et notre rôle. Il faut se blinder de façon à être hermétique aux discussions des médias, des supporters, des consultants. Je veillerai, cette semaine, à ce qu’on ne mette pas un pied là-dedans. Je suis convaincu que si on reste centrés sur notre rôle sportif et notre niveau, sur ce qu’on a accompli ces derniers temps, on gagnera ce barrage.

Que se passera-t-il, samedi, en cas de défaite ?

Comme on l’a toujours fait, on fera face à nos responsabilités, mais je ne l’envisage pas du tout. Au moment où je vous parle, j’ai une énergie et une détermination incroyable.