Après Toulon, le LOU. En l'espace de huit jours, l'UBB vient de mater deux cadors sur sa pelouse de Chaban et confirme son retour aux affaires. Ce dimanche, les hommes de Christophe Urios ont largement maîtriser les débats (31-9) et n'ont eu besoin, à vrai dire, que de quelques minutes pour faire vaciller une équipe lyonnaise bien trop imprécise et maladroite pour espérer quoi que ce soit. Victoire bonifiée en toute logique, grâce à quatre essais inscrits dont un doublé de Bautista Delguy.

Si l'UBB a dû attendre plus de dix minutes pour enfin mettre un premier orteil dans la moitié de terrain adverse, elle a ensuite régalé. Dans le sillage d'un Rémi Lamerat impérial, impliqué sur les trois premiers essais inscrits coup sur coup par les siens, en l'espace de huit minutes (17e, 22e, 25e). Que dire de son offload en chistera, sur le premier. Geste sublime pour offrir un premier essai sous le maillot girondin à Delguy, fraîchement arrivé sur les bords de l'Atlantique.

Inquiétude autour de Woki

Pour sa deuxième sortie en Top 14, l'Argentin - sosie rugbystique de Cordero ce dimanche - a laissé plusieurs fois sa carte de visite à une défense du LOU qui, malgré quelques bonnes attitudes sur ballons portés adverses, a trop souvent subi les collisions et le rythme imprimé notamment par Matthieu Jalibert. L'ouvreur international, décisif sur deux essais et solide face aux perches, a d'ailleurs encore un peu plus marqué des points, à quelques heures de l'annonce de la liste des Bleus retenus par Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations.

Une liste sur laquelle Cameron Woki, en forme olympique depuis maintenant un paquet de semaines, pourrait ne pas figurer. Une énième fois précieux ce dimanche et récompensé d'un essai, le troisième-ligne a dû quitter ses partenaires peu après le retour des vestiaires. Touché à la cheville droite et la mine déconfite. Décidément pas épargnée par les pépins physiques, l'Union Bordeaux-Bègles se replace toutefois idéalement dans la course à la qualification. Quatre jours après sa victoire étriquée contre Montpellier (24-20), Lyon doit, en revanche, vite passer à autre chose. Rien ou presque de positif à retenir de la copie rendue à Chaban.