Ce vendredi soir en ouverture de la 10ème journée de TOP 14, Clermont est allé s’imposer à Castres (14-40) avec le bonus offensif. Les Auvergnats étaient pourtant menés à la mi-temps (14-13) mais ont complètement dominé la deuxième période avec trois essais inscrits (de pénalité 55e, Jedrasiak 68e, Matsushima 73e). L’ASM signe sa deuxième victoire à l’extérieur et grimpe provisoirement à la deuxième place du championnat.

Après trois semaines sans jouer suite au double report du duel contre Lyon, la reprise s’annonçaient musclée pour les joueurs auvergnats en terres tarnaises. Battus chez eux par Bordeaux-Bègles lors de la dernière journée et privés aussi de match en retard le week-end dernier, les Castrais voulaient réagir à la maison. La première période était donc très âpre et l’entame plutôt clermontoise dans le réalisme avec un essai de Lopez au bout d’un quart d’heure après une feinte de passe décisive. Mais l’avantage de sept points (3-10) pour l’ASM n’était que de courte durée car dix minutes plus tard, le CO bonifiait une contre-attaque pour un essai de Cocagi en coin. Malgré deux échecs (3/5), Urdapilleta donnait un léger avantage à son équipe à la pause (14-13). Le suspense était alors garanti.

0-27 en deuxième période

Malheureusement pour Castres, le deuxième acte était à sens unique. Clermont se voyait d’abord refuser deux essais logiquement (Bézy 41e, Lee 47e) et seul Lopez faisait évoluer le score dans le premier quart d’heure (14-16). Mais l’indiscipline déjà prononcée a continué pour le CO avec deux cartons jaunes consécutifs pour Delaporte (54e) puis Nostadt (56e). En écroulant le maul, le pilier tarnais permettait aussi l’essai de pénalité pour les Clermontois. Une fois la machine des Jaunards lancée, c’était beaucoup trop compliqué pour l’arrêter surtout à 13 contre 15. Jedrasiak (68e) allait en force en terre promise puis Matsushima trouvait une brèche en coin (73e) soit un 27-0 infligé par les joueurs de Franck Azéma en 23 minutes.

Dans la lignée de son début de saison très solide, Clermont signe une deuxième victoire à l’extérieur (14-40), la troisième avec le bonus offensif, et s’installe provisoirement à la deuxième place du TOP 14. Encore une fois, l’ASM aura mis beaucoup de rythme et marqué quatre essais, sa moyenne par match (33 essais en huit rencontres), alors que Lopez a encore réalisé un 100% au pied (7/7). Les Castrais savaient qu’il ne fallait pas laisser avancer les Clermontois mais ils n’ont tenu que quarante minutes avant de prendre l’eau. C’est le troisième revers à domicile cette saison pour le CO qui reste englué dans le bas de tableau.