La saison 2021-22 de Top 14 ne pouvait peut-être pas mieux commencer. À l'excitation du lancement de cette nouvelle saison, avec en plus sûrement du public dans les stades, s'ajoute celle des affiches alléchantes de la première journée. Après s'être affrontés en finale de Top 14 et de Champions Cup la saison dernière, Toulouse et La Rochelle se retrouveront directement pour un choc, dès l'ouverture de la saison. En parallèle de ce duel, il y aura aussi un derby parisien, entre le Racing 92 et le Stade français. Les Stadistes se présenteront revanchards, puisqu'ils se sont inclinés en barrage de Top 14 contre leurs voisins la saison dernière.

Pour le reste des matchs de cette première journée, nous aurons droit à un beau Lyon - Clermont, un excitant Brive - Perpignan, un intrigant Biarritz - Bordeaux, ou encore des duels entre Toulon et Montpellier ou encore entre Castres et Pau.

Voici le calendrier de la première journée :