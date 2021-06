La Rochelle - Racing 92

Les mastodontes rochelais face aux "Galactiques" du Racing, l’opposition promet d’être belle. Les deux formations ont terminé la saison régulière au coude-à-coude (78 points), ce qui laisse espérer une rencontre serrée. D’autant que les deux confrontations de cette saison ont donné lieu à des match relativement étriqués (9-6 à Marcel-Deflandre pour les jaune et noir et 26-22 pour les Ciel et blanc à l’Arena).

En revanche, les Maritimes se présenteront à Pierre-Mauroy sérieusement amputés. De nombreux joueurs cadres, tels que Botia, Doumayrou ou encore Bourgarit manqueront à l’appel. Le All Black Victor Vito sera lui sur le banc. Ainsi, avec ces pièces maîtresses en moins, il est probable que l’équipe maritime ait plus de mal à se mettre en mode machine de guerre. Surtout, elle pourrait faire les frais de l’absence de sa paire de centres titulaires. Car en face, le club francilien se présente avec ses stars (Fickou, Thomas…), capables de faire basculer une partie à partir de presque rien. C’est ce qui nous pousse à croire que les Racingmen vont s’imposer ce vendredi soir.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Toulouse - Union Bordeaux-Bègles

De prime abord, cette deuxième demi-finale peut sembler légèrement plus déséquilibrée que la précédente. En revanche, si les Bordelo-béglais se sont inclinés trois fois face aux Hauts-Garonnais cette saison, ils se sont aussi montrés capables de les bousculer. Ils avaient notamment su le faire lors de la demi-finale de Champions Cup, en mai dernier.

La rencontre de ce vendredi sera aussi une rencontre de grands duels, qui devraient en grande partie dessiner le résultat final. Ugo Mola et Christophe Urios, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, autant de confrontations directes ou indirectes que l’on a hâte de voir à l’œuvre. Néanmoins, les récents champions d’Europe toulousains semblent plus expérimentés à ce niveau-là de la compétition, et c’est bien ce qui devrait selon nous faire la différence, lors de cette avant-dernière étape de leur course au doublé.

Notre pronostic : victoire de Toulouse