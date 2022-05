Ce mercredi matin, à l’Accor Arena de Paris-Bercy, les dirigeants du RCT ont dévoilé au fil d’une conférence de presse les grands projets qui rythmeront la vie du club varois, ces prochaines années. En préambule, le président Bernard Lemaître expliquait : "Le RCT est, avec le Stade toulousain, l’une des deux plus puissantes marques du rugby français. Au niveau sportif, nous avons l’ambition d’être au top sur les plans français et européen : cela passe par une qualité et une identité de jeu, ainsi que par une formation exemplaire, issue en partie de la région Sud-Est. Franck Azéma et Pierre Mignoni sont chargés de l’ensemble de ce programme."

Et pour le reste, alors ? « Au plan économique, le but est que le club cesse de perdre l’argent à court terme et, pour donner de l’emphase à la billetterie et les partenariats, il faut créer autre chose et booster notre économie ». A ce sujet, le directeur général Frédéric Bir appuyait : "Nous avons un plan à cinq ans qui s’appuie sur ces piliers : recruter les meilleurs talents ; former les plus grands espoirs au Campus RCT ; parler davantage à nos fans, via les réseaux sociaux ; développer une politique sociétale et environnementale." Ici, la fondation "Rugby Coeur Toulonnais" accentuera par exemple ses actions au coeur des quartiers ou à l’international, comme ses initiatives sur le plan écologique, notamment pour la sauvegarde des fonds marins.

Califano : "Nous voulons réunir la grande famille toulonnaise"

François Pesenti, directeur exécutif du RCT, levait quant à lui le voile sur les initiatives qui naîtront du côté du Var, d’ici quelques mois. "Le RCT doit devenir une marque globale, dotée d’une "fan base" nationale et internationale. Nous allons recruter cinq personnes pour développer nos contenus, faire découvrir l’intimité du club aux supporters, lever le voile sur le quotidien des joueurs… Christian Califano, un vrai Toulonnais, animera aussi les jours de match une émission sur la plateforme Twitch ; ce live show dédié à l’actualité du club." A cet instant de la conférence de presse, ledit Cali prenait le relais : "Ce sera une émission live directement réalisée au bord du terrain. Il y aura des jeux avant, pendant et après le match. Tout ça, c’est pour réunir toute la grande famille du RCT." Dans les salons de l’Accor Arena, Pesenti concluait ainsi : "Nous allons enfin créer un Hall of Fame, qui organisera des galas annuels, recensera des produits vintage, rendra hommage aux grandes légendes du club et contribuera à consolider l’héritage entre les générations."