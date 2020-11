Ça n'a certes pas suffi pour l'emporter. Ni même pour repartir avec un bonus défensif dans les bagages. Mais en mettant notamment fin à 369 minutes d'inviolabilité de l'en-but visiteur à Deflandre, grâce au festival de crochets intérieurs de Nanai-Williams au retour des vestiaires, Clermont n'a pas joué les faire-valoir à Deflandre, hier soir. Bien au contraire. Surtout dans l'engagement. "J'ai rarement joué un match qui tape aussi fort", reconnaissait d'ailleurs l'ouvreur maritime Jules Plisson, face aux micros, après la victoire des siens 19-10 dans le choc au sommet de la 8e journée de Top 14.

Oui, La Rochelle a dû s'employer pour chiper à son adversaire du soir la première place du championnat. D'où, à chaud, ce goût amer, sous le palais de Camille Lopez et ses coéquipiers. "Quand je vois l'engagement qu'on y a mis, c'est un peu frustrant, commence par analyser l'ouvreur auvergnat. On pèche en première mi-temps et on le paye cash à la fin car on n'arrive pas à rentrer dans le bonus. A un moment, on a une opportunité pour revenir à 19-13. Sur une pénaltouche juste avant, les gros avaient fait du bon boulot, donc on s'est dit : « Allez, on essayer d'aller marquer de suite pour rentrer dans ce bonus et espérer mieux après ». Mais on a manqué d'efficacité dans cette zone de marque."

"Cette équipe n'avait pas pris d'essai. On a réussi à ouvrir le compteur. On n'a pas réussi à le faire péter une deuxième fois. C'est pour ça qu'on ne ramène pas de point aussi", abonde son manager Franck Azéma. Aussi. Car les approximations affichées durant le premier acte n'ont guère facilité la tâche de Jaunards menés 19-3 à la pause après 14 points au pied de Plisson et un essai signé Dulin. "On a surjoué, on ne s'est pas montré assez patient", souligne Lopez.

Clermont ressort avec des certitudes

Voilà pour les regrets. Fermez le ban. Finalement, dans le discours d'après-match, les Clermontois ont surtout retiré du positif de ce déplacement à Deflandre. Le second consécutif, une semaine après le carton à Brive (21-43). "Je suis fier des joueurs, a très vite lancé l'ouvreur international, propulsé capitaine pour la première fois sous le maillot de l'ASM. Même ceux qui n'étaient pas là, qui ont bossé la semaine. On est resté consistant pendant 80 minutes. On ne s'est pas lâché, on s'est envoyé tout du long. Ce qui nous a permis de faire une bonne seconde mi-temps. On a su imposer notre jeu."

Même son de cloche dans la bouche d'Azéma : "À 19-3 à la mi-temps, tu peux te dire : « on va charger…» Non, on a rectifié le tir, on a été récompensé. On a donné le maximum. Là-dessus, on est constant depuis quelques semaines et ça me fait plaisir. On est en position de pouvoir le faire face à une très bonne équipe de La Rochelle qui est structurée. On a été au rendez-vous sur le comportement, l'attitude, l'envie…Hyperdiscipliné, aussi. On doit tourner à cinq pénalités sur le match. C'est un très bon standard vu l'engagement."

"Il fallait que l'on se jauge, que l'on reste tous unis. Que chacun donne son engagement le plus haut possible. Ça n'a pas lâché jusqu'au bout. Il faut que l'on se serve de ça. Construire là-dessus. Ça peut nous donner des idées pour la suite, se réjouit aussi le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina, pour qui il reste maintenant à afficher "beaucoup plus de maîtrise" pour reprendre la marche-avant.

Dimanche prochain, Clermont se frottera à une autre équipe en forme du moment. Le LOU. Un match disputé au Michelin dont ce duel face à La Rochelle peut servir de préparation idéale. Si comptablement, l'ASM rentre à vide, mentalement, c'est autre chose aux yeux de Frank Azéma. "Ce qu'on veut, c'est passer un palier chaque semaine. On a appris des choses grâce à cette équipe de La Rochelle. On a appris sur nous, on a appris de notre première mi-temps. Comment maitriser notre énergie, comment choisir les moments où l'on devra l'utiliser. Essayer de prendre le pouls en permanence. Maintenant, il faut l'engranger. J'espère que l'on pourra le démontrer la semaine prochaine."