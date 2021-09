De la vitesse, de la générosité, mais aussi en corollaire de l’indiscipline, ont permis aux Zèbres de dominer nettement le premier acte de cette nouvelle saison. Dans le sillage d’un Enzo Hervé étincelant, avec un essai (11e), un drop (40e) et un 100 % au pied, les partenaires du capitaine Saïd Hirèche ont ponctué une première période de haut vol avec un jeu riche et varié. En face, Perpignan ne pouvait que se nourrir des fautes adverses pour coller le plus possible au score, par la botte de Tedder. Avec l’espoir de profiter du carton jaune d’Abadie (26e) pour accumulation de faute, les Catalans ne trouvaient finalement pas plus de solutions offensives. L’infériorité numérique provisoire ne changeait pas la donne et Tevita Ratuva pointait à son tour dans l’en-but, pour le second essai des Coujoux. 26-9 à la pause, le plus dur semblait être fait, au sortir d’une première mi-temps très agréable.

Enzo Hervé a tout fait aux Perpignanais !

Demi-d’ouverture créatif dans le jeu courant, mais aussi demi de mêlée improvisé lors du carton jaune de Paul Abadie, Enzo Hervé a montré tout au long de la rencontre sa palette complète, dans le jeu vif et intense proposé par son coach. Pourtant Perpignan n’a pas démérité et a posé sa patte sur le ballon au retour des vestiaires. Mais peu à peu, la fatigue a pris le dessus, et Brive a pu reprendre son intense travail sur l’ensemble du terrain. Une intensité qui va finalement mettre les sang et or au supplice sur un long temps de jeu, ponctué par le troisième essai de l’ailier fidjien Setareki Bituniyata (67e). Enzo Hervé a pu dès-lors sceller le score et son récital au pied, par une ultime transformation. Avec un total de 26 points et une copie pleine, Enzo Hervé a presque fait oublier que les Coujoux ont encore commis de nombreuses fautes dans cette seconde période. De quoi donner du travail et maintenir les esprits en éveil du côté de Jeremy Davidson et son staff...

Fort de cette première victoire, avec bonus, dans son antre d’Amédée-Domenech, Brive va se placer en haut de classement, dans le wagon des premiers vainqueurs de la saison. Les joueurs de Jeremy Davidson vont à coup sûr avoir à cœur de confirmer cette belle première sortie dès la semaine prochaine et un périlleux déplacement à Montpellier. Pour Perpignan ce retour en TOP 14 est synonyme de première défaite et donc de fond de classe. Les Catalans vont certainement vouloir faire meilleure figure, dès samedi prochain, en recevant l’autre promu, Biarritz, à Aimé-Giral.