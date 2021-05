Le doux son d'une banda, le léger brouhaha des 1000 abonnés présents dans les travées d'Armandie, voilà ce qu'il faudra retenir de cette soirée très pluvieuse dans le Lot-et-Garonne. En terme de rugby, le duel était déjà déséquilibré entre ces deux formations et les conditions n'ont rien arrangé. Après deux essais rapides de Woki (7e) et Moefana (13e), les débats se sont plutôt équilibrés à grand renfort de fautes de main et en conquête.

Passé ce trou d'air sans rythme, l'UBB a su se réveiller juste avant la pause pour marquer un troisième essai sur maul, le doublé pour Woki (39e), synonyme de bonus offensif. Le SUA était présent dans l'engagement mais manquait d'efficacité en zone de marque et encaissait surtout des essais trop facilement.

Les Bordelais ont assuré l'essentiel

L'entame de deuxième période était rythmée pour les Girondins avec Pablo Uberti qui marquait le quatrième essai des siens une minute après le coup d'envoi (41e). Malheureusement, la pluie redoublait d'intensité et la partie se muait en une séance de mêlée avec public. Ce n'était pas propre alors Ryan et Kaulashvili écopaient chacun d'un carton jaune même si cela ne réglait rien car Falatea laissait Agen à 14 dans le money time (72e) après plus de 10 pénalités au total dans ce secteur. Entre temps et jusqu'à la fin de ce duel, l'UBB profitait de ses rares occasions pour faire grossir le score avec trois nouveaux essais signés Lachaise (60e), Uberti pour son doublé (75e) et Botica (82e).

Ce match en retard ne laissera pas un souvenir impérissable à ses quelques spectateurs malgré un visage vaillant encore une fois des Agenais. La bonne opération comptable est évidemment pour Bordeaux-Bègles qui empoche le bonus offensif avec ses sept essais marqués (3-49) et rejoint Clermont à la quatrième place du championnat. Les joueurs de Christophe Urios se rapprochent un peu plus d'un barrage, voir à domicile, mais n'ont pas terminé leur marathon de match. Prochain rendez-vous en retard mardi prochain à Chaban-Delmas face à Montpellier (20h45).