Ugo Mola était sur le plateau du Super Moscato Show ce mardi. Amené à parler du film "Le Stade", l'entraîneur de Toulouse a également été invité à réagir sur l'altercation entre Christophe Urios et Ronan O'Gara sur le bord du terrain lors du match entre l'UBB et le Stade rochelais. Réputé pour sa rivalité avec le premier cité, il a relativisé l'antagonisme qui oppose son club et Bordeaux-Bègles : "Je n’ai pas l’impression qu’il y ait une énorme rivalité entre Toulouse et Bordeaux. Après, la qualité de Christophe Urios c’est de se trouver des ennemis et il nous a trouvé comme le porte-étendard qu’il fallait fumer. J’étais ravi qu’il s’acharne sur La Rochelle car ce n’est plus sur moi ! (rires) Mais ça reste un énorme coach !"

Aussi, Ugo Mola a plutôt tendance à minimiser cette affaire : "Il y a plein de mecs insupportables sur le bord du terrain, j’en suis un d’ailleurs. À un moment, on est tellement passionné par ce sport que parfois on dérape humainement. Mais il n’y a pas mort d’homme ! Il ne l’a pas secoué, il ne lui a pas tiré les cheveux ! Il n'y a rien de mal. On est encore dans un milieu où on veut tout aseptiser. Pour une fois que des mecs s'accrochent un peu, laissez-les faire."