À l'annonce de la composition du Stade toulousain pour la finale de Top 14 face à La Rochelle, quelques détails ont créé la surprise. Plusieurs cadres de cette équipe toulousaine comme Jerome Kaino, Maxime Médard ou encore Joe Tekori ne figuraient pas parmi les titulaires mais bien parmi les remplaçants. Comment leur annonce-t-on ? : "Max, quand tu sais le compétiteur qu’il est… Leur annoncer, à lui ou à Jerome, qu’ils ne sont pas dans le groupe ou qu’il ne débute pas, ce n’est pas évident. Ces gars ont tout gagné mais ils savent que l’intérêt premier demeure le club, l’équipe, le groupe. Ils ont mis leur ego de côté mais je ne dis pas que tout s’est passé royalement. On a eu notre lot de discussions, d’échanges et parfois d’incompréhensions. Mais c’était nos choix.", explique Ugo Mola.

Pas évident de l'annoncer certes, mais le manager et l'ensemble du staff ont complètement assumé leurs choix : "Avec le staff, nous sommes allés à fond là-dedans, en essayant d’expliquer certaines choses. Mais d’autres restaient incomprises. Que veux-tu expliquer à Antoine Miquel qui fait une saison remarquable et qui sort de la feuille en finale au profit d’une stratégie ? Pareil pour Selevasio Tolofua en demi-finale de Coupe d’Europe. Idem pour Zack Holmes en fin de saison. Ces décisions sont tellement douloureuses et frustrantes sur le plan individuel. Mais la force de ce groupe, c’est de faire passer le cas personnel au second plan. Là aussi, c’est simple de le dire et certains l’expliquent même dans leurs livres, mais ce n’est pas du management. C’est juste que les mecs ont choisi de faire prévaloir l’équipe sur tout.", assure Ugo Mola.