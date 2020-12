"On en avait besoin". Christophe Urios résume à merveille les raisons de cette semaine de préparation ultra-courte avant le match contre Toulouse. "On en avait besoin" insiste le coach girondin. "Vraiment. Il faut savoir que depuis début août, on ne s'était pas arrêté. Jamais. C'est un truc incroyable d'ailleurs. Les gars comme le staff d'ailleurs attendaient ces 4 jours comme un petit break. Cette trêve, elle a été salutaire. Ca, c'est important. On a optimisé la semaine, en faisant un lundi plutôt bien. Aujourd'hui (NDLR Samedi), c'était un entraînement différent d'une mise en place, évidemment. Après, on lance un peu la pièce."

L'UBB qui a enchaîné, la réception du Racing avec deux matchs de Champions Cup, a choisi d'accorder ces 4 petits jours de congés, à un groupe qui a su profiter sans exagérer, de repas en famille. Jandre Marais, qui sera capitaine en Haute-Garonne, le confirme avec le sourire : "Ce matin, on était presque tout le monde au poids. 90 % étaient bon." Alors, ces quelques jours loin de Moga, sans les crampons sont un risque au moment d'aller affronter un Stade Toulousain toujours performant. Mais Christophe Urios l'a fait "un, parce que c'est un choix qu'on pouvait avoir avec les obligations de la ligue. Deux, parce qu'on en avait besoin. Et trois, on va jouer sur cet avantage aussi parce que cela nous a donné quand même de la fraîcheur."

Fresh attitude

Et si l'équipe a retrouvé un peu de tonus, elle va aussi intégrer des joueurs qui vont lui amener un peu plus de vitesse, avec pas mal de jeunesse. On va retrouver notamment une paire de centre qui totalise 43 ans à eux deux, Yoram Moefana, et Pablo Uberti. "Il y avait un petit moment qu'on voulait le faire" précise le coach bordelo-béglais. "Tu sais, quand tu joues Toulouse, il faut mettre de la vitesse. Que ce soit pour attaquer ou pour défendre". Avec Matthieu Jallibert, on frôle les 67 ans !

Et comme l'UBB a choisi de lancer l'ailier international argentin, Bautista Delguy à Ernest Wallon, c'est vraiment de l'extra-frais. "Il met les pieds dans un bel endroit !" rigole Christophe Urios. "Après voilà, il fallait bien le mettre. Il a une fraîcheur ce gamin, incroyable. C'est un très bon joueur de rugby. Plein d'enthousiasme, d'envie." L'UBB ira donc avec une équipe jeune et "grande" défier ce qui se fait de mieux dans les contre-attaques éclairs.

Moins de fautes

Aller à Toulouse, terrain sur lequel l'UBB n'a plus remporté de victoires depuis belle lurette, c'est aussi, éviter de faire des fautes, comme lors des deux dernières rencontres de Champions Cup. Jandre Marais le capitaine, en est conscient : "Je sais, on fait beaucoup de fautes. Mais c'est aussi lié au fait que l'on a beaucoup envie de faire les choses. C'est difficile de trouver le bon équilibre entre aller fort et ne pas faire de fautes". Et Santiago Cordero de poursuivre : "Cela va être très important pour ce match. Toulouse va utiliser toutes les fautes que l'on fait".

Christophe Urios préfère parler de "précision car c'est une équipe qui est excellente sur les contre-attaques. Plus on sera précis dans nos montées défensives par exemple, dans la qualité de notre jeu au pied, sur notre tenue de ballon, et mieux ce sera. C'est une équipe qui met aussi beaucoup de pression au sol. Donc, évidemment, on a parlé de précision. Mais quand tu fais deux entraînements dans la semaine, on l'a vu ce matin. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur la première partie de lancement. On a tombé quelques ballons. Mais cela ne me gêne pas, ça. Je sais qu'il va y en avoir ce week-end. On a construit la semaine pour qu'elle nous amène de la fraîcheur et de l'enthousiasme. Il faut qu'on ait ça ce week-end. Tant pis si on a du déchet. On en aura. Mais ce n'est pas grave. Le moins possible évidemment". De quoi augurer d'une confrontation ouverte et indécise, comme l'ont prouvé bon nombre de matchs en terre toulousaine. Un joli baptême de jeu pour Bautista Delguy...