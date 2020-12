De la pluie et du vent, rien de très surprenant en automne au Pays Basque. Les toutes premières minutes de cette affiche entre deux équipes aux ambitions différentes ont pourtant offert du spectacle. Coup sur coup, Ravouvou puis Dupont ont marqué des essais emballants. Le premier a vu le rideau de la défense toulousaine être déchiré en son axe avant de profiter à l’Îlien. Le deuxième essai a fait suite à une longue possession des Rouge et Noir qui, dans les 22m adverses, ont vu Médard servir intérieur Dupont (dont c’était le retour des Bleus et d’une semaine de vacances) pour encore marquer. La suite du premier acte a logiquement pris les formes d’un match de saison. Des maladresses, du jeu au pied et quelques fautes. Enfin, il y aura eu un copié-collé d’essai par Placines. Par deux fois, malgré quelques soucis en mêlées, le flanker s’est positionné en N°8 pour sortir de mêlées à 5m et aller marquer en solo avec beaucoup de punch deux essais similaires. Pas étonnant que les hommes du Capitole aient été devant à la pause avec un 21-13.

Rassurant avant la Champions Cup

Après la mi-temps, il y aura eu tout autant de vent et de pluie mais moins d’essais et de spectacle. Logique. Les Bayonnais se sont heurtés à la défense des hommes de Mola, tombant quelques ballons et ne trouvant pas de solutions. Avec une certaine expérience, Toulouse a géré son avance, le jeu au pied étant primordial. Le suspense de fin de match aura été de savoir qui glanerait un bonus. Et ce sont les Ciel et Blanc qui ont su marquer un dernier essai par Delonca sur un maul après pénal’touche, le tout transformé par Germain, pour s’octroyer ce point de bonus défensif. En gagnant donc 24-20 à Jean-Dauger (première depuis septembre 2012),les Rouge et Noir enchaîne une 3e victoire de rang. Rassurant avant de commencer la Champions Cup 2020-2021.