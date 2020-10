"Après cette défaite face à Toulouse, la déception prédomine. On doit haïr la défaite. Nous avions néanmoins quinze joueurs sur vingt-trois issus de la formation du Racing: je suis déçu qu'ils ne soient pas récompensés par rapport à l'envie qu'ils ont déployé face à une équipe de très haut niveau. On a traîné quatorze points tout le match. [...] Maintenant, nous sommes tous désormais tournés vers la coupe d'Europe. Nous voulons arrêter de rêver et enfin remporter cette compétition face à une énorme équipe d'Exeter. Ce sera très difficile mais nous serons prêts".