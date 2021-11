Les matchs :

Samedi 27 novembre : Biarritz - Stade français à 15h

Samedi 27 novembre : Montpellier - Castres à 15h

Samedi 27 novembre : La Rochelle - Pau à 15h

Samedi 27 novembre : Perpignan - Clermont à 15h

Samedi 27 novembre : Toulon - Lyon à 15h

Samedi 27 novembre : Toulouse - Brive à 15h

Dimanche 28 novembre : Racing 92 - Bordeaux-Bègles à 21h05

Les arbitres :

Biarritz - Stade français : M. Poite assisté de M. Chalon et M. Boyer. Vidéo : M. Grenouillet.

Montpellier - Castres : M. Cayre assisté de M. Bmasco-Baqueet M. Coussan. Vidéo : M. Rebollal.

La Rochelle - Pau : M. Rousselet assisté de M. Dufort et M. Elias. Vidéo : M. Dellac.

Perpignan - Clermont : M. Ramos assisté de M. Descottes et M. Gharbi-Tarchouna. Vidéo : Péchambert.

Toulon - Lyon : M. Marbot assisté de M. Minery et M. Chazal. Vidéo : M. Sclafer.

Toulouse - Brive : M. Cardona assisté de M. Nuchy et M. Puharre. Vidéo : M. Zitouni.

Racing 92 - Bordeaux-Bègles : M. Charabas assisté de M. Marchat et M. Bultet. Vidéo : M. Briquet-Campin.

Les chaînes et les commentateurs :

Biarritz - Stade français en direct sur Canal + et Rugby + : commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Jenny Demay - commentaire en cabine : Pierre Robin

Montpellier - Castres en direct sur Canal + et Rugby + : commentaire sur site : Nicolas Souchon / Thomas Perotto - commentaire en cabine : Thomas Glavany

La Rochelle - Pau en direct sur Canal + et Rugby + : commentaire sur site : Gaspard Augendre / Christophe Miédougé - commentaire en cabine : Thibault Martinez-Delcayrou

Perpignan - Clermont en direct sur Canal + et Rugby + : commentaire sur site : Philippe Fleys / Romain Amalric- commentaire en cabine : Thomas Suteau

Toulon - Lyon en direct sur Canal + : commentaire : Philippe Groussard / Xavier Garbajosa / Romain Lafitte

Toulouse - Brive en direct sur Canal + : commentaire : Bertrand Guillemin / Marie-Alice Yahé / François Plisson

Racing 92 - Bordeaux-Bègles en direct sur Canal + : commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Racing 92 - Bordeaux-Bègles

Quelque chose nous dit que l'on va se régaler ce dimanche soir. Sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena, des Racingmen dans le doute reçoivent une UBB bien installée à la deuxième place du classement. À l'heure actuelle, le Racing 92 est cinquième de Top 14 mais avec un revers, il pourrait être éjecté du top 6 et donc des places qualificatives pour les phases finales. En face, les Bordelais arrive sans Matthieu Jalibert, en vacances, mais avec Cameron Woki pour peut-être réaliser le gros coup de ce week-end.

La stat' : 100, le sécateur Hirigoyen

En plus d'être le joueur le plus utilisé de notre championnat avec 768 minutes passées sur les pelouses sur les 800 possibles, et d'avoir disputé les 10 premières journées en tant que titulaire, Mathieu Hirigoyen est aussi le premier à atteindre la barre des 100 plaquages cette saison. Le jeune troisième ligne est une des bonnes surprises du début de saison biarrot. Il devra encore se montrer intraitable en défense ce week-end face au Stade français, de manière à aider les siens à accrocher une victoire primordiale dans la lutte pour le maintien.

Le joueur à suivre : Fulgence Ouedraogo

Les années passent, et Fulgence Ouedraogo est toujours un maillon fort de l'effectif montpelliérain. Ce samedi face à Castres, l'international français va battre le record du nombre de matchs disputés sous la tunique du MHR. Face au CO, Ouedraogo va fêter sa 332ème apparition avec son club de toujours. Arrivé en 2005 au sein du club en Junior Crabos, il va donc disputer une rencontre spéciale face aux Castrais. Espérons pour lui que le sort de la rencontre soit favorable à lui et ses coéquipiers...