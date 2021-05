Le départ de Clermont, les fulgurances de Toulouse

Non, les Toulousains n’ont pas été rassasié par leur titre européen. Oui, il faudra compter sur eux pour la fin de saison de Top 14. Le Stade toulousain valide un nouveau succès grâce des fulgurances.

Pourtant, les Clermontois avaient tout fait pour mettre à mal leurs adversaires. Alors que les Toulousains sortaient donc d’un titre européen et de festivités pour l’honorer cette semaine, les Auvergnats démarrent la rencontre sur un rythme haletant. Histoire de tenter d’asphyxier leurs adversaires. Une interception de Betham et un retour salvateur de Kolbe donnent le ton (6e). Puis très vite, les Clermontois scorent par Damian Penaud (7e) sur un ballon de récupération bien exploité puis par Etienne Fourcade derrière groupé pénétrant(19e).

Menés 3-10, les Toulousains réagissent. Par un essai en puissance d’Emmanuel Meafou (25e) avant d’avoir la spéciale Antoine Dupont, une présence au soutien intérieur après un énorme slalom de Pita Ahki (27e). En deux minutes, Toulouse a donc repris les commandes avec autorité. Les attaques sont prolifiques dans ce premier acte. Une nouvelle réalisation clermontoise de Sipili Falatea en force (36e) met les deux équipes à égalité. Mais l'envie de jouer toulousaine permet toutefois aux locaux de scorer à nouveau par Romain Ntamack après la sirène (24-17 à la pause). Et encore sur un joli mouvement où Cyril Baille et Charlie Faumuina sont au relais. Toulouse mène des attaques éclairs qui lui permettent de basculer en tête.

Un petit pas vers la demi-finale pour Toulouse

Clermont ne cède pas et repart au combat. Peceli Yato valide un nouvel essai en jouant rapidement une pénalité après une longue séquence des visiteurs (44e). Alors que les Auvergnats ont réussi 4 essais pour 3 côté toulousain, c’est le pied du buteur local qui va alimenter le score sur la suite de la partie. Auteur d’un 7/7, l’arrière Thomas Ramos valide des temps forts toulousains et sanctionne l’indiscipline clermontoise, notamment dans le jeu au sol. Ceci permet au Stade toulousain de l’emporter 36-27 et de faire un nouveau petit pas vers une présence directe en demi-finale. Car à l’issue de cette 25e journée de championnat, l’horizon s’éclaircit un peu au sujet des phases finales.

Avec ce résultat, Clermont occupe la 5e place du classement avec 67 points, soit une longueur d’avance sur Toulon et le Stade français, 6e et 7e et trois sur Castres, 8e. Les deux tickets pour les barrages se joueront entre ces quatre-là et Clermont devra faire un bon résultat devant La Rochelle pour s’assurer une qualification. Malgré ce revers, les Clermontois conservent donc leur destin en mains.

Au sommet du classement, 4 équipes peuvent encore espérer composer un billet direct pour les demi-finales. Il s’agit de Toulouse (77 points), La Rochelle (77 points), le Racing (73 points) et l’Union Bordeaux-Bègles (72 points). Le Stade toulousain possède en tout cas de sérieux arguments pour aller valider une présence directe en demi-finale sur la pelouse bordelo-béglaise la semaine prochaine. Surtout s’ils font preuve des mêmes fulgurances offensives. Non, vraiment pas rassasiés ces Toulousains !