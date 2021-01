Larges vainqueurs du match aller ( disputé sans ses internationaux ), les Toulousains n'ont pas pris ce court déplacement à la légère malgré l'écart abyssal séparant les 2 équipes avant le coup d'envoi ( + 45 points ) en alignant 5 internationaux français ( Baille, Marchand, Dupont, Cros comme titulaires et Tolofua sur le banc ) sur la feuille de match. Dans une rencontre à sens unique, les Toulousains ont très vite pris le dessus sur une jeune équipe agenaise certes combattante mais complètement dépassée par la vitesse et la puissance des stadistes. La logique a donc été respecté dans une rencontre disputée dans des conditions météorologiques difficiles. Toulouse s'impose 59-0 , remporte sa 11ème victoire de la saison et reprend la tête du classement quand son adversaire du soir enchaîne une 15ème défaite consécutive.

Fortement diminuée par de nombreuses absences, la jeune équipe agenaise n'aura tenu que 10 minutes avant que les Toulousains n'inscrivent le 1er essai d'une longue série sur la pelouse humide d'Armandie. Après une première longue séquence, Matthis Lebel récupère le ballon sur son aile et file à l'essai (9e) avant de récidiver 2 minutes plus tard après un beau travail de Guitoune puis Dupont. Avec un score de 12-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, le sort de la rencontre était déjà scellé et la suite ne fut qu'un long chemin de croix pour des Agenais qui auront eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Pris dans tous les compartiments du jeu ( notamment en mêlée fermée ), Agen offre même le 3ème essai à Marchand (22e) sur un lancer mal assuré à 5m de la ligne. Dans le sillage de son ailier Lebel, le capitaine toulousain inscrit lui aussi un doublé ( 28e ) portant le score à 26-0 avant qu'Emmanuel Meafou ne franchisse la ligne à son tour et en puissance après avoir échappé à 3 plaquages. C'est à quelques minutes de la mi-temps, malgré un score de 33-0 en sa défaveur, que le SUA sort timidement la tête de l'eau en se retrouvant dans les 22m toulousains pour une belle séquence hélas stérile pour la lanterne rouge.

La seconde mi-temps sera du même acabit avec des Toulousains en roue libre symbolisé par le triplé de Lebel ( 42e ). Il faudra ensuite attendre près de 20 minutes pur voir le score évoluer et s'amplifier pour le Stade Toulousain grâce aux essais de Dupont ( 66e ), Placines ( 74e ) puis Mauvaka ( 79e ). Dominateurs tout au long des 80 minutes, les Toulousains ont été rarement inquiétés par une équipe du SUA qui a décidé de profiter de ses derniers matches en Top 14 pour préparer la saison prochaine en s'appuyant sur des jeunes espoirs prometteurs. Dans un match où Agen a évidemment beaucoup subi en étant privé de ballons, il faut ainsi retenir la performance du jeune ouvreur Christian Lacombe qui vivait là sa première titularisation en Top 14. Côté toulousain, les supporters retiendront aussi les retours de blessure de joueurs importants ( Bonneval, Kaino, Mauvaka ). De bon augure pour la suite de la saison.