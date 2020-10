Toulouse régale, Toulon regarde

Après la défaite en Coupe d’Europe face à Exeter le week-end dernier, les Toulousains ont prouvé dimanche soir qu’ils avaient rapidement tourné la page. Face aux Toulonnais venus en confiance, sans pression… et privés de nombreux joueurs blessés, les Haut-Garonnais ont rapidement démontré leur envie de jouer et de mettre énormément de rythme. Conséquence, leurs adversaires sont très vite à la faute (3 pénalités concédées en 7 minutes). Le Stade Toulousain met de la vitesse et de la continuité, sa volonté de jouer debout est évidente. A l’image de Tolofua sur le premier essai des Haut-Garonnais, les Toulousains cherchent à faire vivre le ballon et à éviter les ralentissements dans les rucks. Les joueurs d’Ugo Mola malmènent leurs adversaires et se régalent à jouer dans la défense adverse. Ils inscrivent ainsi des essais par Matthis Lebel (19e), Cheslin Kolbe (28e) et Lucas Tauzin (31e). La faim de jeu des Toulousains est énorme comme le montre l’ultime action avant la pause. Après un arrêt de volée et en menant 25-0, les Haut-Garonnais décident de jouer ce ballon dans les arrêts de jeu pour tenter de remonter le terrain. Surtout, les locaux se méfient de la réaction d’orgueil des Varoise et aimeraient faire un break plus grand. A raison…

Réaction toulonnaise, victoire toulousaine