Le manager Ugo Mola a acté ce vendredi les forfaits de Richie Arnold et Emmanuel Meafou dans ce secteur de jeu. Il a aussi indiqué que Joe Tekori était encore incertain. Le Samoan et le Wallaby doivent se tester lors de la mise en place ce vendredi après-midi et une décision sera prise les concernant dans la soirée.

Vidéo - Les Paris Rugby avec Moscato et Charvet ! 06:33