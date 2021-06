Bayonne - Stade français

Les Soldats Roses n’ont pas le droit à l’erreur s’ils ne veulent pas compromettre leurs chances de qualification. Ils peuvent néanmoins compter sur toute la confiance emmagasinée ces dernières semaines. Il faut en effet remonter au 27 mars dernier pour trouver trace d’une défaite du Stade français, actuellement sur une série de cinq victoires consécutives. De son côté, l’Aviron reste à portée de tir de la Section paloise et court donc encore le risque d’une relégation. Les Bayonnais ont déjà montré cette saison qu’ils ont les moyens d’embêter les gros, mais la forme du moment nous conduit à parier sur une victoire parisienne. En revanche, nous voyons bien les Basques accrocher un précieux bonus défensif.

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Bayonne.

Castres - Toulon

Véritable huitième de finale, ce match met l’eau à la bouche, tant il semble promettre un gros suspense et une dramaturgie digne des phases finales. L’objectif pour les Toulonnais sera de rester dans le top 6. Pour les Castrais, il s’agit de l’intégrer, au nez et à la barbe de leurs adversaires du jour et d’une autre formation. Sur courant alternatif depuis le début de la saison, le RCT de Patrice Collazo va se heurter à une formation du CO extrêmement coriace et sûre de ses forces.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Castres.

Clermont - La Rochelle

Là aussi, il y a d’énormes enjeux au coeur de cette rencontre. Le Stade rochelais, finaliste malheureux en Champions Cup, s’est bien repris en dominant largement Pau le week-end passé. En repartant avec un point d’Auvergne ce samedi, les Maritimes auraient de très belles chances de s’assurer une demi-finale. Les Clermontois sont quant à eux davantage sous pression. Car derrière, Castres, Paris et Toulon poussent encore. Samedi dernier, l’ASM a néanmoins montré de belles promesses sur la pelouse d’Ernest-Wallon, malgré la défaite. On ne voit donc pas tellement les coéquipiers de Morgan Parra chuter à domicile si près du but.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour La Rochelle.

Pau - Montpellier

Assurés d’être maintenus, mais aussi certains de ne pas disputer les phases finales, le MHR va débarquer dans le Béarn sans pression. Mais même s’ils arriveront un peu plus légers, il ne faut oublier que les Cistes réalisent souvent d’excellentes prestations depuis l’hiver dernier. Côté palois, c’est bien plus compliqué. Ils pointent actuellement à la 13ème place, à quatre points de Bayonne. Autant dire qu’ils sont dans l’obligation absolue de gagner, tout en espérant un mauvais résultat des Basques face au Stade français. C’est pourquoi nous misons sur une équipe de Pau convaincante et victorieuse samedi.

Notre pronostic : victoire de Pau.

Racing 92 - Brive

Le CAB s’est sauvé il y a quelques jours et, à la manière de Montpellier, arrive léger pour son dernier match de la saison. Dans ces conditions, on voit mal comment ils pourraient aller s’imposer à Nanterre, face à une formation francilienne toujours sur le podium. Surtout, les Racingmen chercheront à s’imposer largement pour mettre la pression sur Toulouse et La Rochelle, et pourquoi pas leur chiper leur place. Emmené par sa ligne de trois-quarts de Galactiques, le Racing devrait dérouler dans leur arène.

Notre pronostic : victoire du Racing 92 avec le bonus offensif.

Bordeaux-Bègles - Toulouse

Les Hauts-garonnais peuvent encore payer le prix de leur revers à domicile contre Bayonne. Effectivement, ils ne sont pas encore assurés de finir sur l’une des deux premières places. Or, il ne leur manque qu’un petit point pour atteindre leur objectif. Ce qui semble être dans leurs cordes, et ce, même s’ils rencontrent l’UBB, en bonne forme malgré sa défaite à Toulon. On ne les voit cependant pas glaner plus qu’un point de bonus défensif, dans une rencontre qui tournerait donc à l’avantage des Bordelo-béglais, qui rêvent toujours d’une qualification directe en demi-finale.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Toulouse.

Lyon - Agen

Il s’agit de l’unique match sans enjeux pour cette dernière danse à 14 équipes. Lyon a loupé le coche contre Paris à Jean-Bouin et n’a pas atteint son objectif de qualification, alors qu’Agen est officiellement relégué depuis belle lurette. Les joueurs du SUA pourront malgré tout tenter de sauver l’honneur, en remportant enfin un match cette saison. Mais même si les Lyonnais ont globalement déçu, ils nous semblent bien plus forts que leurs adversaires du week-end.

Notre pronostic : victoire du LOU avec le bonus offensif.