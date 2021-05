À deux journées de la fin de la saison régulière du championnat, le leader toulousain, avec 73 points, est mathématiquement assuré de terminer dans les six premiers du classement puisqu'il compte 11 longueurs d'avance sur le Stade français et Toulon, sixième et septième avec 62 points.

Une satisfaction relative pour le club haut-garonnais, qui vise surtout l'une des deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales.

Avec la plupart de leurs cadres ménagés dans l'optique de leur première finale continentale depuis 2010, samedi prochain dans le stade londonien de Twickenham, les Rouge et Noir n'ont pris que le point de bonus face à Bayonne, une équipe à la lutte pour le maintien.

L'autre finaliste français de la Coupe d'Europe, La Rochelle, a lui écrasé la lanterne rouge Agen 59-0, avec un XV de départ beaucoup plus proche de son équipe-type.

Désormais sur les talons de Toulouse avec 72 points, les Rochelais sont quasiment assurés eux aussi de disputer la phase finale du Top 14.