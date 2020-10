Il ne s’agissait pas à proprement dit de retrouvailles entre Racingmen et Toulousains, mais il était intéressant de voir face à face les deux demi-finalistes français de Champions Cup. Et surtout de voir comment le Racing 92 allait gérer ce choc, une semaine avant de disputer sa finale européenne face à Exeter… Et bien avec envie et détermination, malgré l’absence de plusieurs cadres. Mais c’est bien le Champion de France 2019 qui sort victorieux, faisant preuve de plus de lucidité dans le final.

Si l’on omet un drop ambitieux manqué (65’), Thomas Ramos, avec un 100% au pied, a su sanctionner quand il le fallait cette indiscipline adverse (37’, 62’ et 75’), maintenant cet écart de 6 points durant une bonne partie de la seconde période.

Ce match a surtout fait la part belle aux initiatives, récompensant souvent celui qui aura eu le ballon pour tenter, et non pas calculer. On pense alors à cet essai francilien avant la pause de Donovan Taofifenua, suite à une récupération de Gibert sur la médiane pour ensuite venir écarter et permettre à son ailier de réaliser une belle chevauchée (39’, 16-17). La réalisation toulousaine de Zack Holmes est une autre parfaite illustration, cette fois juste après la mi-temps, derrière une mêlée pour une conclusion en première main après une belle prise d’intervalle (51’, 21-24).

Les attaques récompensées

Une autre preuve du côté un peu débridé de cette rencontre, c’est la réponse du Stade à l’ouverture du score du Racing. Alors que Maxime Machenaud passe sa première pénalité de la soirée (9’, 3-0), Mathis Le Bel est là pour capter le renvoi de Romain Ntamack et lancer le bal offensif (10’, 3-7). Et comme dans toutes les représentations de ce genre, il faut également un essai de Cheslin Kolbe sur un mouvement d’envergure qui fait l’ADN des Toulousains (24’, 9-14).

Il ne faut pas non plus oublier l’énergie déployée par plusieurs individualités des Ciel et Blanc, comme s’il y avait une envie de marquer des points à une semaine d’une finale européenne… Ce fut le cas de Jordan Joseph, très actif dans le jeu au sol et auteur d’une charge gagnante au retour des vestiaires (44’, 21-17). L’expérience et la justesse ont ensuite fait le reste pour permettre à Toulouse de décrocher une troisième victoire de rang et d’asseoir son statut de leader.