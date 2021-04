Après les deux matchs victorieux en Champions Cup au Munster et à Clermont, le staff du Stade toulousain a décidé d'accorder une semaine de congés à trois de ses internationaux, à savoir le pilier Cyril Baille, le talonneur et capitaine Julien Marchand, ainsi que le demi de mêlée Antoine Dupont, lesquels ont beaucoup enchaîné ces dernières semaines, entre le XV de France et le club. Les trois joueurs ne seront donc pas du déplacement à Castres samedi.