Si les intérêts respectifs étaient éloignés, l'envie de reprendre le fil d'une saison après l'intermède international était présente. Toulouse déplorait ses nombreux absents tout comme les Héraultais qui perdaient Ibitoye et Reinach dans la journée ainsi que Paillaugue au bout d'un quart d'heure de jeu. Pas de quoi inciter la quiétude dans les rangs du MHR, mais qui démontrait sur ces premiers instants, les efforts nécessaires pour endiguer les timides répliques toulousaines entrevues dans le premier acte. Royaux dans le jeu au sol et les contests, les Montpelliérains furent précis sur les questions de déblayage et de soutien. Tout l'inverse des joueurs locaux malmenés sur la construction offensive et passifs sur le redéploiement. Alex Lozowski et Zack Holmes se rendaient la politesse jusqu'à la demi-heure de jeu (6-6, 31ème).

Mais M. Charabas perdra patience face à l'immense indiscipline des Haut-Garonnais, Rory Arnold payant cette surenchère de mise d'un carton jaune et par la même occasion permettant à Goosen, de retour aux affaires de mener les siens au tableau d'affichage (6-9, 37ème). C'était sans compter sur un dernier coup de rein du MHR dans les ultimes instants, Camara exerçant une pression intense sur la touche toulousaine, Bécognée allant de son essai en force juste avant la pause (6-16, 40ème) sans trop à redire sur la physionomie des débats. Toulouse allait-il s'en remettre ?

L'abnégation montpelliéraine

Les Héraultais n'auront jamais abdiqué, visiblement plus impliqués sur les phases au sol, récoltant également lors de la deuxième période un nombre incalculable de pénalités par la force des bras et d'un soutien de tous les instants. Pourtant, Maxime Médard avait redoré le blason rouge et noir suite à une merveilleuse contre-attaque menée dans le couloir et sur laquelle l'arrière toulousain venait à la concrétisation d'une passe décisive du capitaine Huget (11-16, 45ème). Mais comme cité précédemment, les Cistes se procureront de nombreuses opportunités et dans le sillage d'un Alex Lozowski maître du jeu, le MHR ne vacillera jamais. La confirmation viendra de Jan Serfontein, qui mystifiera la ligne de trois-quarts des Stadistes à la faveur d'un modèle de course rentrante (11-23, 54ème). De quoi remuer définitivement les Stadistes trop empruntés sur leurs possessions, même si Matthis Lebel ira de son douzième essai personnel de la saison, cela restera insuffisant face à l'envergure montpelliéraine et la solidité d'ensemble affichée (16-29, 80ème).

Florian Verhaeghe, MHRIcon Sport

Toulouse cède pour la deuxième fois de la compétition dans son antre, démontrant quelques balbutiements légitimes avec l'absence des internationaux mais ne méritant pas d'aller rivaliser avec des visiteurs plus rigoureux sur les points de rencontre. Pas l'idéal avant d'affronter le Munster la semaine en Champions Cup.

Du côté de Montpellier, le redressement est spectaculaire, ce succès ne souffre d'aucune contestation tant les comportements et l'énergie déployée furent à la hauteur. Les Cistes qui auront eu aussi une préparation compliquée, ont sur faire fi des éléments et peuvent voir d'un œil bienveillant, la place de barragiste s'éloigner peut-être définitivement.