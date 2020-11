Après trois défaites consécutives dont deux à la maison, Brive se devait de réagir à Mayol et le CAB s’est retrouvé dans le combat. Accrocheurs en défense et au sol, les Corréziens menaient même à la demi-heure de jeu grâce au pied d’Abzhandadze (8-9) et malgré un essai de Cordin pour le RCT (10e). Malheureusement, la défense varoise était vraiment en place et la fébrilité briviste ballon en main s’est payée cash en fin de première période.

En cinq minutes, Erwan Dridi s’offrait ses deux premiers essais en TOP 14 (35e et 40e) à chaque fois après un gros travail de Sergio Parisse. Le numéro huit italien était d'abord l'auteur d'une magnifique passe au pied décroisée décisive puis d'une chistera en tombant pour Toeava qui décalait finalement son ailier. Malgré de nombreux internationaux absents, Toulon maîtrisait donc son premier acte et avait déjà le bonus offensif au moment de regagner les vestiaires (22-9).

La mêlée varoise bonifiée

La deuxième période était bien moins prolifique avec un rythme très lent mais toujours autant de combat. Et c’est Brive qui a beaucoup tenu le ballon avant d’être enfin récompensé par un essai en force d’Otar Giorgadze (52e). Moins tranchant en défense et maladroit, Toulon a finalement profité de la fraîcheur de son banc pour se resserrer autour de sa mêlée. Déjà lourdement sanctionnés dans ce secteur la semaine dernière contre Clermont (8 pénalités), les Brivistes ont encore bu la tasse avec sept pénalités concédées ce soir dont cinq dans le money time. Brennan écopait même d’un carton jaune (76e) et le CAB terminait la partie à 14. Forcément, à un de plus devant, les avants varois profitaient d’un dernier bon ballon porté pour envoyer Jolmes dans l’en-but avant la sirène pour le quatrième essai sur le gong (79e).

Après le report de son déplacement à Bayonne vendredi dernier, Toulon enchaîne donc une deuxième victoire consécutive à domicile (35-19). Même si cela a été laborieux pour retrouver le bonus offensif, le RCT marque cinq points et grimpe provisoirement à la quatrième place du TOP 14. En revanche, Brive rentre bredouille en Corrèze et s’incline pour la quatrième fois de suite en championnat.