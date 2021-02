Le RCT l’a annoncé ce vendredi. Le pilier gauche de 29 ans a signé un nouveau bail pour les trois prochaines saisons. Florian Fresia, qui a rejoint le club varois à l’âge de 15 ans (142 matches disputés avec l’équipe professionnelle), s’est réjoui «d’une continuité évidente dans son histoire avec le club et une identification certaine au projet toulonnais qui offre de plus en plus d'opportunités aux jeunes joueurs encadrés par d'autres plus expérimentés. Je suis très heureux de poursuivre ma carrière en Rouge et Noir et j'espère remporter des titres majeurs avec mon club de cœur.» Florian Fresia est désormais lié au RCT jusqu'en 2024.